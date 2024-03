¡Una noche más con El Divo! Ofrece Ángel Socarro concierto dirigido a madres el 12 de mayo

Ya viene una de las fechas muy significativas para los mexicanos, el 10 de mayo, y nada mejor que consentir a la reina del hogar con música mexicana a través de uno de los artistas locales que ha logrado llenar cada recinto donde se presenta, Ángel Socarro, quien tiene preparado para el 12 de mayo el espectáculo “Una noche más con el Divo”, un homenaje a Juan Gabriel, donde estará acompañado de orquesta, coros y bailarines para ofrecer, como ha sido en cada uno de sus show, una función de calidad y bastante ambiente, en el Auditorio Municipal, a las 5 de la tarde.

Los boletos para este concierto ya están disponibles en la plataforma startickets.mx y según información que proporciona la página el costo de entrada es de $252.00 más cargo por servicio, así que es una buena opción como regalo para mamá, de igual forma para los fans de Juan Gabriel que puedan recordar los éxitos de este gran compositor en la voz del carismático Ángel Socarro.

Es de destacar que el espectáculo tiene una duración de aproximadamente entre 2 horas y media a 3 horas, el cual, posiblemente, se puede extender debido a la petición del público, asimismo, el mariachi, orquesta, banda, coros, bailarines, producción audiovisual y por supuesto la estrella principal son un solo equipo que complacerán de principio a fin al público que estará presente esa noche, junto a ellos estará acompañándolos el ballet folklórico “Ojuí”.

Arriba del escenario serán más de 31 músicos profesionales, sobre este evento el artista Ángel Socarro expresó: “En esta ocasión traigo una orquesta mucho más reforzada, y me siento afortunado ya que, algunos de los músicos de esta orquesta, en esta edición 2024, que me acompañan a la fecha son exmúsicos de Juan Gabriel, así como parte de la producción de audio y visual, parte del staff del Divo.

Foto: Ángel Socarro

“Les quiero mandar un mensaje a mis fans que los adoro, les mando mi cariño, abrazos, les estoy eternamente agradecido por el apoyo en este camino en este proyecto que inició el año pasado ofreciendo este gran tributo y por apoyar la carrera de este servidor como compositor, intérprete.

“Asimismo, a las mamás que van a conocer por primera vez este show se van a llevar un gran conciertazo, cariño al corazón, van a disfrutar de un homenaje de calidad, un concierto réplica de un concierto del señor Juan Gabriel, el cual se les va a dedicar a ellas con todo el amor, ya que es para ellas y en especial para las mamás que ya no están presentes donde les dedicaremos ‘Amor eterno’, ‘Siempre en mi mente’, ‘Con tu amor’ y un sinfín de temas que serán más de 30 melodías que cantaré esa noche.

“Y por supuesto me deja una gran satisfacción el saber que cada uno de los eventos que he realizado tengo localidades agotadas, gracias a la gente que me ha apoyado, ya que a veces se apresuran para adquirir sus entradas, y eso para mí es muy agradable y divino, claro está es un show para toda la familia desde niños y hasta personas de la tercera edad para que disfruten del ‘Noa Noa’, entre otras melodías más”, señaló Ángel Socarro, haciendo una extensa invitación al público en general para que asista.

Así que no lo dudes más y regálale a esa figura que es mamá, a quien tú veas como madre, o aprecies como tal, a tu abuelita, hermana, tía, madrina, y canta y baila junto a ella los grandes hits que “el Divo de Juárez” dejó dentro de su extenso repertorio y muchas de sus composiciones son conocidas a nivel mundial y han sido traducidas a diversos idiomas.