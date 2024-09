Viaja a Chihuahua capital para ver a una chica que conoció internet y lo dejan plantado (VIDEO)

Debido a las redes sociales, es común que actualmente gente de todo el mundo pueda conectar sin necesidad de estar cerca, lo que ha llevado a que se creen fácilmente lazos de amistad y relaciones sentimentales, entre personas que se encuentran en distintas ciudades, estados e incluso países.

Tal fue el caso de un joven que viajó hasta el estado de Chihuahua, es específico a la capital, para ver a una chica que conoció en línea, sin embargo, al llegar, se llevó la triste sorpresa de que ésta lo había dejado plantado, y así lo mostró por medio de un video de TikTok que se ha vuelto viral.

Joven viajó a Chihuahua para conocer en persona a una muchacha y lo dejaron plantado

En la cuenta de TikTok de Ángel Montoya (@montoya_ft) se subió un video en el que el creador de contenido aparece en pantalla, con la Catedral Metropolitana detrás de él, y la conocida voz de esta plataforma dice “Viajé a Chihuahua a conocerla y cuando llegué nunca contestó mis mensajes”, mientras de fondo suena la canción de “San Lucas” del cantante chihuahuense Kevin Kaarl.

Debido a lo ocurrido, el chico hace algunas expresiones como de confusión, e incluso se rasca la cabeza un tanto pensativo, mientras camina por la calle Victoria de la capital del estado y comenta que habían quedado de verse en las letras de Chihuahua, sin embargo, cuando él llegó al lugar, lo único que vio fueron muchas palomas, y ni rastro de la joven.

Luego, comenta que tras darse cuenta que ella no llegaría, mejor se puso a caminar para ver qué cosas nuevas se encontraba en la ciudad, donde captó algunos videos de las bellas construcciones del centro, los grupos musicales que ahí tocan, las tiendas, e incluso aprovecha que no conoce a nadie, para visitar el Museo Casa Chihuahua.

Al estar dentro de este bello lugar de la capital del estado, comenta que pudo aprender más sobre la comunidad menonita, la historia del estado de Chihuahua y la Independencia de México, además de que pudo entrar al calabozo donde estuvo Miguel Hidalgo antes de ser fusilado. Para finalizar, en un puestito de artesanías, el chico compra un imán como recuerdo del “lugar en el que lo dejaron plantado”.

El creador de contenido viaja a otras partes del mundo para ver a chicas que conoció en internet

De hecho, por medio de otro video subido a su misma cuenta, el creador de contenido Ángel Montoya, que se dedica a hacer este tipo de videos, subió un clip de su refrigerador lleno de imanes de diferentes partes de México y el mundo, los cuales se ha llevado a su casa luego de realizar viajes para ver en persona a chicas que conoció por internet.

Por lo que se alcanza a percibir, en su refrigerador tiene imanes de sitios como: Culiacán, París, Uruapan, Taxco, Panamá, Toluca, Tepic, Tepoztlán, San Cristóbal de las Casas, Medellín, España, Coatzacalcos, Aguascalientes, Puerto Escondido, Argentina, Oaxaca, Tampico, Ecuador, entre muchos otros más.

Sin embargo, el chico, entusiasta, comenta que aunque en muchas ocasiones las jóvenes que conoce en redes sociales no se presentan a las citas, él seguirá viajando a otras partes de México y el mundo para poder conocer al amor de su vida.

El primer clip, actualmente tiene casi 300 mil visualizaciones en la plataforma, cerca de 13 mil reacciones y cientos de comentarios de personas diciéndole que podrían ayudar a buscar a la chica, o bien, expresando que “ella se lo pierde”.

Entre los comentarios más destacados de este video se encuentran: “¿Quién fue, compa? Te ayudamos a buscarla”, “Ay, y yo que soy de aquí nadie me viene a visitar”, “No te agüites, a mí me dejaron plantado igualito, yo viajé de Juárez a Chicago”, “No te pongas triste, no era la correcta para ti”, entre muchos otros más.