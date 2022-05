Vianely Rivera dará sorpresa con colección próximamente

Vianely Rivera actualmente se encuentra trabajando en su colección Refugio, segunda parte, siendo vestidos de alta costura donde tendrá muchas sorpresas sobre el tema para las asiduas de estas prendas y en unos meses saldrán a la luz; Vianely es una chihuahuense que sigue reforzando su empoderamiento en este ramo en la Ciudad de México y continúa abriendo las puertas para las futuras diseñadoras de modas.

“En estos momentos acaba de terminar Fashion Week, veo tantas niñas que cada vez le dan sentido a la moda por esta línea tan superficial, actualmente la moda es ser tú misma, no hay que seguir ningún patrón, y sobre todo la diversidad que podemos tomar y no enfocarnos en un solo estereotipo de la típica modelo, por eso cuando me preguntan que si pueden combinar esto con aquello claro que todo se puede combinar, porque una de las mejores cosas que tiene la moda es la flexibilidad, eso de las reglas ya es obsoleto”, dijo la licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Mercadotecnia, con especialización en Visual Merchandising, Relaciones Públicas y como Fashion Stylist en Elle & Universidad Complutense de Madrid.

“Los colores que soy tendencia en la actualidad es el azul, el cual se veía desde el año pasado, y continúa en éste, verde esmeralda, el rosa, los clásicos negro y blanco”, expresó Vianley, indicando que sus servicios de moda se enfocan exclusivamente en el mundo de la política dejando a un lado a los famosos de la farándula.

Asimismo, señala, en comparación con otros países, México ha ido despuntando en el tema de la moda, de igual forma aconseja a las personas que desean iniciar en este ramo que: “estudien muy bien porque no es fácil, como en todo, pero con mucha perseverancia se puede lograr las metas que uno se va trazando en el camino, en mi caso desde niña cuando estaba en Chihuahua sabía que me quería dedicar a esto, hubo ocasiones en que mi madre me regañaba porque cortaba las cortinas de la casa para hacer mis creaciones”.

Foto: Cortesía | Joaquín Castillo

Sobre las tendencias, mencionó, que todas vuelven, y que todavía le sigue quedando la ropa de la secundaria; por otra parte señala que a lo más difícil a lo que se ha enfrentado en el mundo laboral es el hecho de ser mujer, sin embargo, eso no le ha impedido ganarse un lugar, a base de trabajo, y quienes escuchan el nombre de Vianely Rivera saben que es significado de moda.

FRASE:

“Para mí la moda significa expresión propia, desde que estaba chiquita veía las revistas y siento que es un refugio para nosotras mismas”