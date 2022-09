Víboras de cascabel: ¿Por qué se ven más especímenes durante septiembre y octubre? 

Durante los meses de septiembre y octubre, a pesar de que el clima continúa un tanto caluroso, el sol ya no está tan fuerte como entre marzo y agosto, debido a esto, las víboras de cascabel salen a aparearse y el periodo de incubación dura entre 40 y 170 días.

Las víboras de cascabel se aparean únicamente una vez al año, por lo que es de suma importancia que no las mates en caso de ver una, pues además de que ellas ayudan a terminar con las plagas, el que la población de víboras de cascabel disminuya o desaparezca, crearía un desequilibrio ambiental gigantesco.

¿Por qué durante septiembre y octubre hay más víboras de cascabel?

No es que hay más víboras de cascabel, sino que es durante estos meses, que la mayoría de ellas encuentra el clima ideal para poder salir de sus escondites para poder aparearse.

La mayoría de ellas se aparea durante septiembre y octubre y durante los meses de julio y agosto del año posterior a la copulación, sus bebés nacen.

El número de crías que tienen en cada vez que se reproducen varían dependiendo del tipo de especie que sea, sin embargo, se cree que en promedio tienen entre 2 y 24 huevos.

En promedio las víboras de cascabel ponen entre 2 y 24 huevos/Foto: Pexels

A pesar de que muchas de ellas son vivíparas, es decir, luego de reproducirse sacan sus huevos, hay algunas que son ovovivíparas, o sea que mantienen sus huevos dentro de ella y una vez estén listos para nacer, los saca.

En este tipo de animales puede verse un comportamiento muy peculiar de los machos, pues a pesar de que luego de la apareación, el macho y la hembra se separan, el macho va a visitar a la hembra mientras ella está preñada y lo sigue haciendo aún cuando los viboreznos ya nacieron.

Se estima que en cada estado hay por lo menos una víbora de cascabel, sin embargo, la mayor población se concentra en el norte y sur del estado.

¿Cuántas especies diferentes de víbora de cascabel hay en Chihuahua?

En todo México hay 41 especies diferentes de víboras de cascabel, a pesar de que se encuentran distribuídas por toda la república, la mayor población se concentra en los estados del norte y sur del país.

Tan sólo en Chihuahua hay siete tipos diferentes de víbora de cascabel, que pueden encontrarse también en otros estados, sus nombres son:

Crotalus Lepidus (Chamuré)

Crotalus Pricei (Chahámuri)

Crotalus Scutulatus (Cascabel de Mojave o cascabel de pradera)

Crotalus Atrox (Víbora Serrana)

Crotalus ornatus (Víbora de cascabel cola negra)

Crotalus Viridis (Cascabel occidental)

Crotalus Willardi

La mayoría de los ejemplares de víboras de cascabel que hay en el estado, miden entre 60 y 100 centímetros/Foto: Pexels

La mayoría de los ejemplares de víboras de cascabel que hay en el estado, miden entre 60 y 100 centímetros, sin embargo, hay algunas que pueden llegar a medir poco más de dos metros.

¿Qué comen y dónde viven las víboras de cascabel?

La alimentación de las víboras de cascabel se basa en aves, ranas, insectos, ratas, ratones, conejos pequeños, aves, huevos de animales, lagartijas, ardillas y otras serpientes más pequeñas.

Cabe recalcar que la alimentación de estos animales, depende del tamaño que tengan, no es lo mismo lo que come una víbora que mide 50 centímetros a lo que come una que mide 2 metros.

Puedes encontrar víboras de cascabel en diversos tipos de ecosistema, pero los lugares más comunes son desierto, praderas, dunas, matorrales, zonas riparias y bosques.

De igual forma, es común encontrarlas en diversos estados de Estados Unidos y México, como: Nevada, Colorado, California, Nuevo México, Arizona, Texas, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sonora, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, entre otros.

Las víboras de cascabel pueden encontrarse en zonas como: desierto, praderas, dunas, matorrales, zonas riparias y bosques/Foto: Pexels

Su color varía dependiendo de la especie, pero la mayoría son de colores tierra o de la naturalez, como verde, café, dorado, gris, rosa, rojo y amarillo en distintas tonalidades.

¿Cuál es la mayor causa de muerte en víboras de cascabel?

Las mayores causas de muerte en las víboras de cascabel, suelen ser por culpa de los humanos, estas incluyen:

Pérdida de hábitat, comercio ilegal, muerte por incendios forestales, asesinatos por miedo, muerte por uso en remedios naturales, asesinato para uso en prácticas de esoterismo, muerte para su uso en bebidas alcohólicas somo sotol y tequila, captura ilegal para comercialización como mascota, consecuencias por cambio climático, atropellamiento, entre otras.

¿Por qué es importante no matar a las víboras de cascabel?

Como te mencionamos anteriormente, las serpientes de cascabel desempeñan un papel sumamente importante en el equilibrio ecológico, pues benefician a los humanos al ser depredadores de ratones o ratas que afectan directamente los cultivos.

Además, el veneno de la víbora de cascabel es de gran ayuda para poder crear diversos medicamentos.

Es muy importante que no las mates, ni les hagas daño, ellas normalmente no son agresivas por sí solas, únicamente tienden a defenderse cuando se sienten agredidas.

El veneno de la víbora de cascabel es de gran ayuda para poder crear diversos medicamentos/Foto: Pexels

¿Qué debo hacer si me encuentro con una víbora de cascabel?

Lo primordial es mantener tu distancia de la víbora, por ello, si te encuentras de frente con una de ellas, retrocede lentamente y aléjate lo más que puedas.

Las serpientes no persiguen personas ni perros, solamente hacen sonar su cascabel para que sepas que están ahí y no las molestes

Evita hacer movimientos rápidos, pues esto podría alterarlas y hacer que te muerdan

Las víboras de cascabel no pueden oír por lo que hacer ruido para ahuyentarlas es inútil.

Checa bien donde pisas para evitar aplastarla y terminar con una mordedura.

Si te acercaste a ella y ya te mordió, es importante que acudas lo más rápido posible a algún hospital para que te revisen, pues a pesar de que en la mayoría de casos en veneno no es mortal, si eres alérgico a él, la mordedura de serpiente puede llevarte a un final fatal.

Respeta su espacio y no intentes aventarle cosas, matarla o capturarla, recuerda que son animales en peligro de extinción y su existencia es muy importante en el ecosistema.