[Video] Tamales, tips para que te queden deliciosos

Adrián Córdova, quien se dedica a vender tamales desde hace 30 años, da unos tips para preparar esta masa de harina de maíz que va envuelta en hojas de plátano o de mazorca del maíz y cocida al vapor o en el horno, y que comúnmente es uno de los alimentos que se elaboran para degustar el 24 de diciembre en la noche.

“Se pone la carne a cocer, en lo particular uso nada más ajo y sal, no le agregó laurel ni ningún tipo de hierba, ya cuando está la carne, que se lleva alrededor de cuatro horas y media a cinco, nos ponemos a moler ya que nosotros hacemos nuestra propia masa, ya que se encuentra todo listo empieza la preparación, se le agrega sal, royal, chile colorado, manteca, se bate todo para que salga la masa; y empieza el guisado de la carne agregándole el caldo de la misma y sal, para después iniciar con el embarrado en la hoja, que nosotros le llamamos tapas cuando están listas se ponen a cocer alrededor de unas dos horas aproximadamente”, indicó el vendedor.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

“Al de dulce se le agrega manteca blanca, azúcar, pasas y piña se bate y lo que agarre la cuchara se pone en la hoja y ya se pueden poner a cocer, que de igual forma se pueden poner a cocer los tres juntos (carne en chile rojo, rajas con queso y dulce), y no se revuelven los sabores, ya que mucha gente cree que sí, pero no pasa, yo tengo años haciéndolo así. A los de rajas son de jalapeño, los cuales se desvenan totalmente y se hacen rajas, eso lo quita lo picante dejándole un sabor muy sabroso, pero el que tiene más venta es el de carne”, señaló.

“Debido a la cantidad de masa que manejamos, 30 kilos o un poco más, me inventé una especie de batidora que es un aspa adaptada a un taladro que me ayuda a darle el rendimiento para que quede suavecita la masa y me ahora mucho esfuerzo y tiempo”, finalizó.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua