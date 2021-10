Abuelita se gradúa a los 93 años de edad: “Fue una experiencia muy bonita"

A sus 93 años de edad, María Josefina Cruz consiguió en días recientes graduarse como Licenciada en Administración, por lo que aseguró que cuando hay voluntad de hacer las cosas todo es posible y es que, en sus planes está continuar con sus estudios pues actualmente cursa un diplomado en pedagogía y busca estudiar otra licenciatura.

➡️ ¡Orgullo mexicano! Estudiantes de Conalep presentan el Coni 2 Robocovid, estas son sus funciones

La historia de María Josefina se viralizó luego de que su nieta Maricruz compartiera con mucho orgullo que su abuelita había concluido su carrera universitaria con excelentes calificaciones, través de Twitter.

Las publicaciones de la nieta iban acompañadas de unas fotografías de una abuelita feliz, atrevida con toga y birrete.

En entrevista con El Sol de Tampico, la abuelita universitaria compartió su siguiente meta.

Nació en medio de la guerra cristera

María Josefina Cruz Blancas y García, nació en Tulancingo, Hidalgo en 1928, fue la mayor de 7 hijos del matrimonio de Elvira y Adrián. Su llegada al mundo se dio en medio de la guerra cristera, cuando ser católico era prácticamente castigado con la muerte entre los años de 1926 y 1929.

María Josefina Cruz Blancas y García, nació en 1928 en Tulancingo Hidalgo | Cortesía: María Josefina Cruz

"Cuando era la época persecución religiosa a mi me bautizaron en casa porque estaban cerrados los templos, me bautizaron a escondidas y esa fue mi primera historia", dijo.

CDMX CDMX va contra abusos a adultos mayores con aplicación de multas y hasta prisión

Explicó que al ser la mayor inicialmente solo pudo estudiar la primaria, después realizó una carrera comercial y tras contraer matrimonio con Alfonso, fue él quien la convenció de abrir una academia y se convirtió en maestra.

"La novedad era la máquina de escribir, puse una academia comercial, me sentí muy orgullosa porque mis alumnos encontraron buenos empleos en Tulancingo", apuntó.

A los 60 años y tras enviudar, María Josefina se mudó con su familia a Querétaro donde concluyó los estudios de secundaría y nuevamente dio clases de taquigrafía y mecanografía, aunque siguió con el bachillerato un día fue a su escuela y se topó con la sorpresa de que había cerrado.

Fue hasta que para motivar a que su nieta mayor estudiara la preparatoria abierta que decidió inscribirse con ella, por lo que juntas terminaron este nivel.

"No me hicieron 'bullyng'"

María Josefina explicó que durante su etapa como estudiante del bachillerato hubo quien le advirtió que podría ser víctima de burlas por su edad.

"Tenía más de 80 fue una experiencia muy bonita. Yo no recibí ningún rechazo, ninguno, eso como le llaman 'bullying'. Siento que la gente que entró llevaba ese entusiasmo o necesidad de concluir su preparatoria", señaló.

Una vez concluido este nivel, María Josefina entró en una encrucijada ¿Qué carrera estudiar? ¿Educación y Administración?

La abuelita universitaria conversó desde Querétaro con EL SOL DE TAMPICO | Cortesía: María Josefina Cruz

"Yo no sabía qué hacer, cuando me iba a inscribir dijo la secretaria que yo tenía beca completa para administración, claro que yo la acepté", señaló la mujer que concluyó la carrera en 3 años con calificaciones de 9 y 10.

➡️ Si tienes más de 65 años, te explicamos cómo registrarte para recibir tu pensión

A la par que estudió administración, María Josefina hizo un diplomado en Teología.

"Su pasión es la iglesia, temas bíblicos, es católica; siempre ha tomado muchos cursos y hasta daba clases, mientras estaba en la licenciatura estuvo tomando un diplomado por dos años, muy pesado, con muchas tareas", agregó su nieta Maricruz.

Busca beca para estudiar Teología

La mujer de 93 años explicó que uno de sus más grandes sueños es convertirse en Licenciada en Teología, por lo que ella y su familia comenzaron a buscar becas que le permitan superar este nuevo reto académico.

"Su sueño es estudiar la licenciatura en teología, es lo que queremos ver, dónde y cómo, ese es un mayor sueño, queremos ver si conseguimos alguna beca", señaló Maricruz.

La nieta de María Josefina describe a su abuelita como una mujer luchadora y trabajadora, explicó que mientras se encuentra una escuela para la nueva carrera, ella se aplica en el nuevo diplomado.

"La universidad que la becó le dijo 'usted puede tomar lo que quiera en nuestra universidad. Ella es la más responsable, es la primera en conectarse en zoom o en llegar cuando había clases presenciales", apuntó.

"El que quiere estudiar, lo hace"

Para la abuelita universitaria, concluir su primera carrera fue alcanzar un sueño, sin embargo, advierte que para estudiar se requiere de voluntad.

"El que quiere busca la oportunidad; el que no quiere, no. Es muy difícil o yo soy muy pesimista, los que de veras queremos estudiar no importa su condición económica, ni su edad, ni su tiempo, aunque tenga otras ocupaciones como un trabajo, ve cómo salir adelante con su estudio".

"Si no hay voluntad siento que es imposible moverlos, no aprecian, ahí siento que me tropiezo con una piedrita", agregó.

María Josefina Cruz, quien tiene 7 hijos, 14 nietos, 9 bisnietos y una tataranieta 2 años, está sorprendida de que por sus logros ha sido entrevistada desde países como Argentina, Honduras y Estados Unidos, es humilde, cree no merecerlo .

“Es algo inmerecidamente , les agradezco, que sirva no de ejemplo, ¿verdad? No puedo decir eso pero sí como motivación a alguien que quiera seguir estudiando”, finalizó.