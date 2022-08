¡Al ritmo de Dios! “Señora Católica” es captada como DJ en un antro gay (VIDEO)

"Hay que ir a donde está el pecado”, fueron las palabras de la popular ‘señora católica’, luego de que fuera captada estrenándose como DJ en un antro gay de la Ciudad de México.

Fue mediante a un video publicado en TikTok donde el usuario @alexjcastillo21 exhibió la nueva labor de Erika Edith Navarro, más conocida como la ‘señora católica’, debido a que desde hace tiempo se ha viralizado en redes sociales por sus polémicos comentarios predicando la palabra de Dios.

Y aunque anteriormente Erika ha señalado no estar de acuerdo con las prácticas que se hacen en centros nocturnos, en esta ocasión decidió visitarlos con el propósito de “santificar” a todos los “pecadores” que ahí se reúnen”.

Van a decir que anda haciendo la señora en eso, miren, ¿Qué dijo Jesús?, hay que ir a donde está el pecado, si yo voy a la iglesia a predicar o a santificar, pues van a decir, esa señora qué anda haciendo aquí, para eso está el sacerdote, para eso están las monjitas, por eso yo voy a donde está el pecado: ferias, discos, bares

@alexjcastillo21 La Dj Sra Católica VIP ♬ sonido original - Alejandro J. Castill

Señora Católica pidió que no confundieran el propósito de su visita al antro gay

Además, agregó que sus visitas no son para ir a tomar o divertirse, por lo que pidió que no hicieran rumores falsos.

“Pero yo no voy a tomar, para que no inventen. No voy a llevarme un muchachón, no voy a eso. Voy a poner música para que se conviertan. Tan solo llevo el espíritu de Dios en mí para que se santifiquen", confesó.

Cabe mencionar que su presentación en el Baby Club fue todo un éxito, pues desde el primer minuto puso a bailar al público con un remix de la canción ‘Ave María’.

En redes sociales ya han comenzado a circular múltiples videos de la señora católica haciendo mezclas musicales en el antro-bar, e incluso la han apodado como “la nueva promesa de las tornamesas".

@alexjcastillo21 Y vamos por más amiga, me encanta ver cómo disfrutas ser feliz. ♬ sonido original - Alejandro J. Castill

Publicada originalmente en El Sol de La Laguna