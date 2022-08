Mejores amigos se casan, una promesa cumplida tras 10 años

Para el verdadero amor no existen límites, según dicen los románticos; la siguiente historia es muestra de ello, pues una pareja de mejores amigos hizo una promesa de casarse en 10 años, esto, solamente si alguno de ellos no tenía pareja.

Pasado estos 10 años cumplieron su promesa, una historia que viralizada a través de las redes sociales, gracias a que Génesis Cueva compartió un video en TikTok donde narra su historia de amor con su mejor amigo Giovanni.

Así comenzó la historia de mejores amigos

“Todo pasa más o menos por los años 2008-2009, cuando yo era la nueva en el colegio, me senté cerca de la puerta junto con mi amiga, de ahí fue ingresando él y le digo a mi amiga, '¿cómo se llama ese chico?', y me contestó que se llamaba Giovanni, desde mi perspectiva se veía bonito", contó Génesis.

De acuerdo con su relato, cuando ambos tenían 15 años prometieron casarse, en ese tiempo estudiaban en el colegio, los presentaron y se hicieron amigos, “salíamos al receso juntos, comíamos juntos, pasábamos de arriba para abajo, siempre juntos”.

Génesis explicó en su video que ella sí sentía algo por Giovanni, sin embargo, su amiga le aconsejó que le diera celos con otro chico, algo que no funcionó porque él siempre la trataba como su mejor amiga.

En la universidad retoman su amistad

Ambos tuvieron relaciones de noviazgo con otras personas, pero con el paso del tiempo se vio fracturada su relación de mejores amigos, y fue hasta la universidad donde se volvieron a reencontrar y decidieron retomar su amistad.

Génesis empezó ha lanzarle señales a Giovanni para que se diera cuenta sobre su interés, pero él no entendía esas indirectas, “yo lo abrazaba y me acercaba, pero él se alejaba, entonces pensé, no le gusto, nunca le guste y lo dejé de buscar”

Entonces, poco antes de la pandemia por el Covid-19, surgió el reencuentro entre ambos, a lo que Génesis decidió armarse de valor y confesarle su amor a Giovanni, situación que sorprendió a él y no supo responder.

“A las dos de la mañana Giovanni me llama y me pidió que saliera de mi casa a hablar, en su carro me confesó que le gustaba, pero que tenía miedo a perderme”, ante la declaración de amor de ambos se hicieron novios, vivieron juntos y ahora la pareja de mejores amigos decidieron casarse tras 10 años de su primer encuentro.

@genesiscueva2 🤣🤣🤣🤣 promesas son promesas #historiareal





