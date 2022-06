¿Arte abstracto? Joven pastelera envía muestras para vender y desata burlas [video]

Cabezas aplastadas, narices grandes, cuerpos derretidos y caritas deformes formaron parte de un video que se ha vuelto viral en redes sociales, en el que se muestra como una joven prepara pasteles de diferentes personajes, sin embargo, todos se encuentran malformados; en un intento de ayudarle a vender, una amiga se los muestra a su padre, quien se ha burlado de una manera tan graciosa que ha hecho reír bastante a los cibernautas.

El clip ha sido compartido por una usuaria de Twitter llamada Juana (@JuanaSavastano), una argentina que dio a conocer la historia de la amiga pastelera, quien le mostró algunas imágenes de las creaciones que recientemente había elaborado para vender.

Según los audios y los mensajes de texto que se pueden ver en el video, la argentina le mostró a su padre que su amiga se encontraba emprendiendo con pasteles infantiles, por lo que necesitaba un apoyo para que más personas pudieran conocer su trabajo.

No obstante, el papá de Juana aceptó adquirir uno, sin imaginar que se trataban de unos pasteles que en realidad estaban terribles, pues eran de personajes de Disney, pero malformados: “Está haciendo tortas para vender. Nos mandó las fotos para ver si le podemos dar una mano y comprar alguna para ayudarla. Ahí te mando las tortas”, dijo la joven a su padre por medio de un audio de voz, a lo que él le respondió con una risa, “Una cagada las tortas”.

Me taladró de sábado a domingo a la noche. Encima me decía que no los padres no la dejaban ponerlas en la heladera. “Encima nos va a intoxicar!!” Elegí la de Elvis Presley(?) pic.twitter.com/qc7Tap9Hhe — cata (@CataL1978) June 7, 2022

LAS RESPUESTAS GRACIOSAS DEL PAPÁ

De esta forma, Juana insistió a su progenitor ayudarle con una compra de pasteles a la otra chica, mismos que tenían un costo entre 700 y mil 500 pesos argentinos, sin embargo, su papá insistió en que mejor hiciera pasteles tradicionales y así sí le compraban.

“Dile que haga de las otras tortas, de las que salen todos los días: lemon pie, pastafrola, torta de manzana, cheese cake, todas esas, que sí son ricas la gente le va a volver a comprar. Las otras no, le van a comprar una vez de compromiso y después nunca más. Porque son un desastre”, comentó el padre de manera sincera.

En este sentido, Juana le explicó que la joven recién había empezado a tomar un curso virtual de pastelería infantil, motivo por el cual se había aventado a hacer sus primeras creaciones con los personajes de Disney, a lo que su padre respondió de una manera muy graciosa.

“No, pero le fallaba el internet, mira lo que es ese de Cars... se le cortó internet en la mitad de la clase ¿qué zafa? Está hecho mierda, volcó ese auto”, opinó el señor y continuó mofándose de todos los pasteles. Al modelo de Bob Esponja, comentó que parecía que “se había caído del décimo piso”, con un Minion en 3D preguntó si “le había dado Covid”.

Hagan famoso a mi papá jajajjajajaja pic.twitter.com/J8APyNU0X7 — Juana Savastano (@JuanaSavastano) June 7, 2022

Rápidamente la conversación entre padre e hija se virilizó una vez publicada y, como era de esperarse, los comentarios de burla sobre los pasteles se sumaron a las mofas del señor: “Me encanta que del espanto pasa a ‘están buenísimas’”, “Jaja, amo la risa cuando vio al Minion”, “Yo creo que ahora la mina vende todas las tortas porque son genialmente horribles jajaja. Boom de ventas” y “Jajaja lloré de risa, casi muero”, son algunos de los comentarios.

Publicada originalmente en: El Sol de Puebla