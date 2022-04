Cancela su boda después de que su novia estuviera a punto de matar a su perro

Muchas parejas se ilusionan con llegar a casarse, con finalmente dar el gran paso en el altar para comenzar una vida juntos, pero siempre pueden existir situaciones de último minuto que lleven a todo a cancelarse, ese momento en que la verdad sale a la luz y alguno nota que no era para siempre.

Para un hombre ese momento llegó cuando su perro estuvo en peligro a causa de la negligencia de la novia, lo que llevó a cancelar todos los planea ante el peligro que esto representó.

Al estar el sujeto claro en sus convicciones su historia levantó una gran discusión en redes sobre qué serían capaces de aguatar o hasta dónde establecen el límite para decidir que una relación definitivamente no va a funcionar.

UNA DESPEDIDA DE SOLTERA QUE PUSO EN PELIGRO AL PERRO

Esta historia surgió en la red social Reddit en donde el usuario decidió no revelar su nombre, pero si su edad al tener 28 años, mientras que su novia tenía 27 años. Ambos tenían una relación de noviazgo de cuatro años y habían estado comprometidos por seis meses, de forma que ya faltaba poco para el gran evento.

Un día llegó la despedida de soltera de la novia, quien decidió hacer la fiesta en casa y acompañada de sus mejores amigas. La pareja contaba con una mascota que, para el novio era el mejor perro del mundo, por lo que lo protegía mucho y pidió encerrarlo en la habitación para que no estuviera en peligro durante la reunión.

Las cosas no tardaron mucho en ponerse complicadas, debido a que a las 5 de la mañana del siguiente día el hombre recibió una llamada desesperada de su novia al lucir muy mal el perro. Al escuchar que se encontraba alcoholizada el joven le pidió tranquilizarse y que tomara un taxi junto al perro a una clínica veterinaria de emergencia.

“Cuando llegué ahí, parecía que no había dejado de llorar durante horas y ni siquiera podía hablar”, explicó el usuario.

Afortunadamente el perro se encontraba con vida, aunque no del todo bien y esto se debió a que consumió grandes cantidades de alcohol como de dulces de chocolate durante la fiesta. Tanto la novia como sus invitadas decidieron dejar al perro con ellas y las cosas que consumieron estaban a una altura alcanzable para el perro, quien no dudó en ingerir varias de estas.

El joven sin dudarlo al regresar a casa decidió romper con el compromiso de inmediato al sentirse indignado por la situación, por lo que le pidió a ella que avisara a sus invitados de la situación. La ahora exnovia mostró sorpresa, pero decidió tomar sus cosas e irse.

Tras la controversial decisión del joven llegaron los cuestionamientos para él, desde su familia hasta los familiares y amigos de su novia, quienes no entendían que el momento hubiera sido suficiente para terminar con todo, por lo que muchos lo calificaron incluso de exagerado.

“Estoy tan disgustado con mi prometida que ni siquiera puedo imaginar mirarla a los ojos, y muchos menos pasar toda mi vida con ella. ¡Ella no tiene 17, tiene 27!”, afirmó el usuario. “Estoy 99 por ciento seguro de que mantendré mi decisión”.

Por ello, pensar en que pudiera construir una familia con ella lo hizo reflexionar sobre el peligro en el que pondría a sus posibles hijos como a su perro o a ella misma por culpa de sus desatenciones.





LAS RAZONES DETRÁS DE SU DECISIÓN

Posterior a contar su historia y de que esta se volviera viral en Reddit, el usuario que la escribió decidió editarla y fundamentar de mejor forma su decisión con lo que realmente sentía al ver que muchos seguían sin entender sus razones.

Al respecto, señaló que esta no era la primera vez que su novia había mostrado actitudes destructivas o que su desatención estuvo cerca de ponerla en peligro a ella como a otros. Dio ejemplos como el que siempre veía o respondía su celular mientras manejaba o que utilizaba su estufa eléctrica como mesa y estuvo cerca de incendiar diversas cosas.

“Ella es negligente e irresponsable y no quiero quedarme y posiblemente ver a nuestro hijo morir en un accidente automovilístico algún día porque estaba enviando mensajes de texto o porque olvidó ponerse el cinturón de seguridad”, afirmó el hombre. “Supongo que me di cuenta de que no quiero pasar mi vida con alguien que tiene un desprecio tan flagrante por la vida humana (o animal)”.

USUARIOS MANTIENEN GRAN POLÉMICA ANTE CANCELACIÓN DE BODA

Aunque la publicación original en Reddit se realizó hace tres años, diversos medios internacionales han recuperado la historia y los comentarios no dejan de llegar sobre si la decisión fue la correcta o si fue realmente exagerada.

“La mayoría de la gente parece que ve que tenías muchos problemas con el comportamiento de su pareja, y que posiblemente solo buscabas una buena razón para acabar con todo. Pienso que sí todo lo que dijiste ya lo habían pensado desde hace mucho tiempo, entonces tu matrimonio no hubiera durado demasiado después de eso”, opinó el usuario Diskreet.

“Yo estuve en una fiesta en donde una gata falleció porque estaba rodeada de gente borracha. Las mascotas son 100 por ciento parte de la familia, cualquier que diga otra cosa está equivocado”, afirmó el usuario ImFamous.

“Un animal es una parte de la familia como una persona, algunas veces incluso más que eso. Si alguien hizo algo negligente o que dañó a un animal, pondría mi ira sobre ellos, sin importar quienes fueran para mí”, indicó la cuenta Amandaem.