¡Chihuahua no es un rancho! Muestran videos en Tik Tok de animales de granja en la ciudad

Chihuahua, a menudo percibido como un rancho, ha sido retratado en una serie de videos de TikTok que destacan su singularidad rural en medio de la vida urbana. En uno de los videos, una niña pasea por la Plaza de Armas en el centro de la ciudad con una gallina como mascota, lo que ha generado más de 11 mil me gusta y comentarios. Otro video muestra una estampida de vacas deambulando por las calles, provocando risas y comentarios que reconocen a Chihuahua como un importante exportador de ganado.

Por otro lado, un video de un gallo suelto en la ciudad plantea la pregunta de si son los animales de granja los que invaden el espacio urbano o si somos nosotros quienes entramos en su territorio. Los comentarios en estos videos reflejan un sentido de identidad y amor por Chihuahua, con usuarios que afirman que, lejos de ser simplemente un rancho, es un lugar único y querido por sus habitantes.

Pruebas de que Chihuahua es un rancho

La próxima vez que te digan que Chihuahua no es un rancho grandote enséñale estos tres Tik Toks que demuestran que nuestro bello estado es un rancho gigante.

Algunos usuarios han compartido en esta red social varios videos en donde muestran situaciones muy poco típicas de una ciudad grande: desde una gallina de mascota, hasta una estampida de vacas a media calle.

Los videos a continuación son la prueba de que Chihuahua es un rancho (aunque no nos guste):

Una mascota muy peculiar

La usuaria de TikTok Elizabeth Guerra (@eliguerrac) subió a su cuenta un video con la descripción: “Chihuahua no es un rancho…Chihuahua”, acompañado de la canción “Kenwood en los r4dios” de Grupo Supremo.

Se puede apreciar que el video fue grabado en la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad, y enfoca a una niña, quien sorprendió a los internautas por la peculiar mascota que llevaba agarrada de una correa: ¡nada más y nada menos que una gallina!.

El video cuenta con más de 11 mil me gusta y 156 comentarios, algunos de ellos fueron: “Chihuahua el rancho más grande y hermoso de todo mexico a mucho orgullo”; “a mí me gustan mucho de esas, en caldo jajaja”, “a mí me gustan mucho de esas, en caldo jajaja”.





Estampida de vacas a media calle

Otra prueba más de que Chihuahua sí es un rancho es el video publicado por el usuario de Tik Tok Gabriel Madrid Molin (@gabrielmadridmoll8). En el video se aprecia a una manada de vacas que pasean muy campantes por la calle, como si fueran un peatón más.

El video causó carcajadas entre los usuarios, quienes comentaron cosas como: "lo más caro que mirarán hoy jajaja esto no cualquiera jajaja"; "VIVA RANCHO GRANDE RAZA!!"; "Ayer andaban por mi casa"; "si somos un rancho uno de los más importantes el mayor exportador de ganado a nivel nacional".

Un gallo anda suelto

¿Los animales de granja invaden la ciudad, o nosotros invadimos su territorio? El usuario Gus Gus (@gustavo19973) subió un video donde se aprecia una calle de la ciudad y al fondo el Cerro Coronel. "Oigan la neta la neta si no son de Chihuahua no tienen ningún derecho a decir que Chihuahua es un rancho, porque no lo es...vean nomas", dice el usuario para luego enfocar su cámara en un gallo que se encuentra muy tranquilo en la calle. Aunque en su video puso que se trataba de una gallina, otras personas le comentaron que en verdad se trataba de un gallo.

"Como chihuahua no hay dos"; "No es un rancho es un ranchototote ..!y lo Amo"; "jajaja jajaja e me hace conocida esa calle ups", fueron algunos de los comentarios.