¿Crees en lo paranormal? Pupitre se mueve solo, maestro captura el momento [Video]

En el mundo existen eventos que impactan a los seres humanos y en esta ocasión un maestro capturó el momento donde un mesabanco se mueve solo, el clip ya ha dado la vuelta a la web por su rareza y ha generado entre los internautas un sinfín de comentarios.

El maestro se encontraba solo en el salón de clases mientras realiza la grabación de más de dos minutos donde explica cómo le gusta que sus alumnos mantengan en alineación sus mesabancos.

¿Cómo sucedieron los hechos?

"Yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora, o un poquito antes, estamos hablando de tres o cinco minutos. Tienen que acomodar las bancas, no tienen que estar muy derechas, pero sí tienen que estar las filas en orden”, detalló el maestro.

Continúa diciendo que siempre dejan los mesabancos de la misma forma, “siempre dejamos un pasillo para que la puerta se abra y puedan pasar a las siguientes filas. Lo que se hace extraño es que se movió una banca... yo estoy solo, no hay nadie, estoy solo".

¿Qué existía antes en el terreno de la escuela?

El maestro se dirigió a una de las filas para acomodar un mesabanco mal alineado, “entonces se movió esta banca, sola, yo creo que fue el viento porque yo la verdad no... para mí no existen... yo no creo en eso de los fantasmas, al menos yo no creo”, especificó.

Sigue grabando el docente y gira la cámara para comprobar que se encuentra solo en el salón de clases, mientras explica que la escuela fue construida tiempo después de que un orfanato se quemó en ese mismo lugar.

"Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos, esos son puros mitos, esa banca estaba así y luego se movió, entonces fue algo extraño y se me hizo interesante, yo creo que... yo no creo en ese tema", continuó el docente.

Se observa al docente que acomoda el mesabanco y se dirige hacia el frente del salón, pero justo en ese momento, segundos después de que acomodó el banco para su alineación, se movió e hizo un ruido como si alguien lo hubiese arrastrado.

Enseguida se escucha decir al maestro, “¡se acaba de mover esa banca!, ¿qué… ¡no, ya no!...”, expresó el maestro, entonces corta la grabación y sale del salón inmediatamente, ¿qué opinas, se tratará de un fantasma?





Publicado originalmente en El Sol de Tampico