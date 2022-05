“Cuánto le queda al ser humano que aprender”: Video de tortugas ayudando a ‘una compañera’ se vuelve viral

Bien dicen que todo se puede con una pequeña ayuda de los amigos. En redes se ha vuelto viral un breve, pero sorprendente video, de un grupo de tortugas “echándole una mano” a una compañera en problemas y ha generado comentarios entre los internautas sobre la solidaridad que existe entre los animales.

COMPAÑERA EN PROBLEMAS

En la página de Facebook The most beautiful pictures of planet Earth, ha circulado este video de corta duración pero que no ha dejado indiferentes a los internautas.

El video muestra a unas tortugas nadando en lo que parece ser una fuente. Sin embargo, una de ellas se ha volcado sobre su caparazón y no logra reincorporarse. A pesar de que mueve con fuerza, sus aletas no consigue enderezarse y solo da de giros sobre el agua.

ENTRE TODAS AYUDAN

Pero entonces sucede lo inesperado: las tortugas alrededor de su amiga de caparazón en dificultades comienzan a acercarse a ella, como si se percataron que algo malo estaba ocurriendo.

De manera que cerca de una decena de tortugas se aproximan a la que está al revés, y entre todas logran que la tortuga en problemas vuelva a su posición original.

One thing Twitter has taught me is how smart and compassionate so many creatures on this planet are. 🐢 💙 pic.twitter.com/QWrjGXaALq — TG (@TG22110) May 7, 2022

“UNA MUESTRA DE CAMARADERÍA”

La grabación ha acumulado más de 245 mil reacciones y ha sido compartida en un millón de ocasiones. Donde los internautas han expresado su asombro ante esta buena acción por parte de las tortugas.

“Esto es lo que hace la familia cuando uno de sus miembros se siente ‘de cabeza’ y solo puede sacudirse”, o “Qué impresionante muestra de camaradería en el mundo animal. Creo que hay algunas personas que podrían tomar una lección de estas tortugas”, fueron algunos de los comentarios expresados por los usuarios en la publicación.

¿QUÉ PASA CON LAS TORTUGAS QUE SE VOLTEAN?

Al permanecer largos ratos boca abajo, las tortugas se vuelven más vulnerables ya que no pueden moverse, y son presa fácil de los depredadores. Aunque puedan esconderse en su caparazón, no podrán huir y su cazador podrá atraparlas fácilmente, dice el sitio Turtleholic.

Y si una tortuga no puede desplazarse, no tiene medios para conseguir comida, ni agua; en condiciones normales, las tortugas no pueden durar mucho tiempo sin alimento.

“Las tortugas pueden deshidratarse rápidamente dependiendo del clima, especialmente si no tienen acceso al agua o están expuestas a la luz solar directa”, señalan.

