¡Es real! Actores de Spider-Man recrean meme viral

¡La realidad supera la ficción! Los actores Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield vuelven locos a los fans de Spider-Man al recrear el famoso meme en el que el trío se señala entre sí.

El 15 de diciembre del 2021 los cines se estremecieron con el estreno de la película "Spider-Man: No Way Home", siendo una de las películas más taquilleras en la historia de Estados Unidos, posicionándose en tercer lugar.

La expectativa si los tres Spider-Man se iban a reunir en un solo multiverso fue de los principales motivos para asistir a los cines.

Una vez más los fans del arácnido son felices tras la publicación de la imagen inédita, donde vemos a los protagonistas de "Spider- Man: No Way Home" recreando el famoso meme del hombre araña.

Apesar de que en la película "vimos algo parecido" nada se compara con ver esta imagen donde Tom, Tobey y Andrew recrean la imagen a la perfección.

Acompañada del meme, Sony Pictures señala que la película regresa a casa en digital el 22 de marzo.

Una vez más el buen amigo hombre araña nos hace felices.

Con colaboración de: Lizette Franco | El Sol de Parral