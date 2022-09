Hombre se quita la camisa y rescata a tlacuache en medio de la lluvia ¡Ahora es viral!

Las lluvias que han afectado en distintos estados norteños de la república se han vuelto tendencia en redes sociales debido a la gran cantidad de videos que se comparten por distintas situaciones.

En TikTok un video relacionado al tema de las precipitaciones se ha hecho viral debido al gesto noble y hasta heroico de un joven hombre que rescató a un tlacuache de las calles inundadas de Hermosillo, Sonora.

El video de tan solo 59 segundos ya alcanzó los 20.5 millones de vistas y 1.4 millones de reacciones de me gusta en la cuenta de TikTok @colin_grafton, este joven etiquetó a @abraham-medina07 el autor de la hazaña heroica poniendo a salvo al tlacuache.

Te puede interesar: Rescatan bomberos a pecaríes, víboras de cascabel y zarigüeyas

“Esto es humanidad”

El dueño de la cuenta @colin_grafton tituló el video con la leyenda “This is humanity” en el que mostró el lado más humano de su amigo, en el que le salvó la vida a este marsupial de ser arrastrado por una fuerte corriente de agua mientras llovía.

El joven de cuerpo atlético se quitó su camisa y enrollo al animal en ella para quitarlo de la corriente de agua para luego resguardarlo en un lugar donde no corriera peligro.

Este tipo de animales para muchos suele causar asco y miedo, sin embargo, esta fauna es una de las más importantes e inofensivas de las manchas urbanas, ya que se alimenta de plagas.

Aunque su apariencia no sea muy agraciada y causen terror, la mayoría de las veces son confundidos por ratas, por lo que la gente los asesina, pero para el joven Abraham Medina, sin pensar la especie que fuera el ser indefenso, lo ayudo. El animalito no puso resistencia ni molestia, al contrario se mostró tranquilo y con un semblante que parecía hasta el de darle las gracias.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Te puede interesar: Ardilla reacciona de manera conmovedora al encontrar que talaron su árbol

Reacciones positivas

Su buena hazaña dejó reacciones de apoyo y de agradecimiento, en el que lo usuarios escribieron varias frases como las siguientes: “Eres un tipazo, gracias por tu ayuda”, “qué bonita acción”, “hasta yo me hago la ahogada pa que me recoja”, “yo queriendo ser tlacuache JAJAJAJAJAJA”, “awww tlacuachito! Gracias por rescatarlo!! Son lo máximo y están en peligro de extinción”,”de repente me quede atrapado en medio de un charco me puede ayudar señor?”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios.

Esta como miles más de videos existen en TikTok, en el que se evidencia cómo algunas personas aún tienen valores y respeto a los animales, así como salvarle la vida a un ser de otra especie.