Iceberg de Chihuahua: 120 casos de leyendas urbanas, crímenes y misterios armado en Reddit

Usuarios de Reddit se dieron a la tarea de armar un iceberg de las leyendas, casos de crímenes y otros misterios de Chihuahua. A continuación te contamos algunos de ellos, los cuales fueron registrados en archivos periodísticos.

El roba tambos:

Dos hombres a bordo de un automóvil Chevrolet rojo con vidrios polarizados se dedicaban a robar tambos de basura en distintas colonias de la ciudad. Se especulaba que estos tambos se utilizaban para actividades ilícitas, como la desaparición de personas, pero finalmente se descubrió que eran vendidos en Marketplace.

S-Mart Homero:

La sucursal de S-Mart, ubicada al norte de la ciudad, cerró sus puertas hace aproximadamente dos años por una remodelación. Sin embargo, ya se había informado el cierre sería definitivo. Actualmente, el edificio está abandonado. Una teoría sugiere que el cierre se debió a una infestación de ratas que no pudieron controlar.

Coca-Cola gigante

Situada en el número 6609 de la avenida Independencia, esta estructura conocida como "La Botella". Con más de 25 metros de altura y aún con el antiguo logotipo de la famosa botella de refresco sobre un fondo blanco, esta construcción cilíndrica se mantiene firme. En años anteriores, también sirvió como hogar para el propietario del terreno adyacente, quien decidió vivir allí gran parte de su vida.

La casa de la Washington

Esta peculiar casa se ha rodeado de misterio en torno a quién le pertenece.

Avena 1

Si eres chihuahuense seguro reconoces el edificio abandonado Avena No. 1.. A pesar de estar abandonada desde hace décadas, la antigua fábrica de avena se encuentra relativamente limpia, esto se puede notar en los materiales que fotógrafos aventureros han recolectado del lugar.

Sobre la compañía o empresa dueña no se sabe mucho, se sabe que Avena de Chihuahua se abrió en 1941, según información del libro “Descubriendo Chihuahua a través de su historia”, el mismo año que la Papelera de Chihuahua.

Grutas de Nombre de Dios

Una entrada a las entrañas de la Tierra a través de 12 majestuosas salas talladas por la naturaleza en piedra, en un recorrido de un kilómetro y medio y un descenso prolongado a profundidad de hasta 80 metros, es parte de lo que ofrece el trayecto a las Grutas de Nombre de Dios, en Chihuahua capital.

Prohibición de géneros musicales

La Giganta

María Carolina Rascón Ochoa, quien nació en el año 1916 en una población llamada la Junta de Guerrero, en el municipio de Uruachi, fue conocida por los habitantes de ese sector, como La Gigante, pues llegó a medir la impresionante estatura de 2 metros con 40 centímetros, lo cual la posicionaría en el top 3 de mujeres más altas registradas de la humanidad.

Debido a la época de en que vivió y a que su familia era de escasos recursos, poco se sabe la vida de María Carolina, sin embargo, su caso sorprendió tanto en aquellos tiempos que llegó a ser del interés de un periodista de Estados Unidos. Lee la historia completa aquí.

Casa de los Chinos

Una de las historias más conocidas por los chihuahuenses, sobre todo por los fanáticos del senderismo es qué al subir a la parte más alta del Cerro Grande, hacia el suroeste se alcanzan a distinguir algunas banderas rojas y una borrosa construcción en el ocaso, que asemejan a un templo Chino.

En esta zona existe una casa abandonada conocida como “La Casa de Los Chinos”, la cual es una finca abandonada por supuestos residentes de origen asiático que huían de las guerras en su país refugiándose en la capital de Chihuahua durante la Revolución Mexicana, sin embargo, debido a la xenofobia que existía en la ciudad, los extranjeros se recluyeron en los cerros viviendo solo de sus cosechas y muriendo a mano de supuestos bandidos. Lee la historia completa aquí.

La Planchada

En el Hospital Central, el más antiguo de la ciudad de Chihuahua, con más de 120 años de construcción, cuentan, tanto pacientes como personal de salud, que aparece en sus pasillos una enfermera que atiende a los enfermos, la cual han apodado como “La Planchada”.

Según la leyenda, una enfermera que trabajó un tiempo en este hospital y que al morir, no dejó de atender a los pacientes, especialmente por las noches, desapareciendo luego en los largos pasillos del edificio histórico, específicamente en el área de ginecobstetricia, dando servicio y apoyo a las nuevas mamás. Lee la historia completa aquí.

Iglesia de Santo Domingo

A tan solo media hora de Chihuahua nos encontramos con una construcción que se remonta a la época de la Revolución Mexicana, en una antigua zona minera. La iglesia de Santo Domingo se localiza en lo más alto de un cerro en la población de Santa Eulalia, cabecera municipal de Aquiles Serdán.

En su tiempo, la iglesia recibió a los pobladores del lugar y actualmente está en abandono, convirtiéndose en un atractivo paranormal para los exploradores, pues según su misteriosa historia, quedó marcada por la ejecución de exorcismos, según las versiones de los habitantes. Lee la historia completa aquí.

Casa de Las Lomas

Se dice que la famosa casa de la colonia Lomas del Santuario de la ciudad de Chihuahua está embrujada y rodeada por leyendas fantasmagóricas, que se reviven cada año en vísperas de Halloween, debido a su supuesto trágico desenlace y sus avistamientos paranormales, que dicen que da la sensación espeluznante de que alguien te mira desde el interior de la gran vivienda.

La casa se encuentra en la colonia Lomas del Santuario, entre las calles Presa La Boquilla y Presa Vírgenes, donde durante años se han contado historias de terror para asustar a los niños, incluso hasta el momento no se sabe quiénes son sus dueños, por lo que no se han desmentido ninguna de las historias que giran en torno a la Casa Lomas. Lee la historia completa aquí.

La Pascualita

En Chihuahua capital, ubicada en el Centro Histórico está la tienda de novias “La Pascualita”, llamada así por su famoso maniquí que lleva el mismo nombre, el cual ha estremecido por décadas a los chihuahuenses por su aspecto hiperrealista.

Está es una leyenda ya conocida por los ciudadanos, pues no solo la escuchan, también la vivían cuando pasan por enfrente de la tienda de novias, ubicada en la avenida Ocampo en esquina con la Guadalupe Victoria. Lee la historia completa aquí.

Dama del Molino

La leyenda de La Mujer del Molino ocurrió hace cientos de años tras la llegada de los españoles. La protagonista de la historia fue bautizada por los evangelistas como Margarita, pues ellos consideraban que la mujer era sumamente hermosa pero salvaje como la flor que lleva el mismo nombre.

Margarita estaba enamorada de Marcos, quien era un hombre de su misma tribu, pero lo que ella no sabía es que Rogelio, un soldado español, estaba enamorado de ella y haría lo que fuera por que estuvieran juntos. En una ocasión y luego de varios intentos por que Margarita le hiciera caso, Rogelio se volvió loco y durante la noche entró a la choza donde ella dormía y abusó sexualmente de ella.

Al sentirse sucia, deshonrada e indigna, Margarita terminó con su vida arrojándose al río, por lo que ahora se cuenta que se le aparece y atormenta a quien logre verla rondando por esa zona. Lee la historia completa aquí.

Hombre Polilla

Definir el origen del mito del Hombre Polilla, o "Mothman" (traducido al inglés), es algo casi imposible, pues ha sido visto en distintas partes del mundo, incluidas varias ciudades en México, entre ellas Chihuahua, en donde se reportó su presencia principalmente en 2020.

Se describe como un ser humanoide con grandes alas y garras, que, a pesar de lo aterrador que pudiera parecer, no ataca a los humanos, o al menos no hay relatos que cuenten lo contrario.

El Curro

La historia de Francisco “Curro” Rodríguez, un bandolero local que se convirtió en leyenda, sigue siendo tan relevante como en su época, a pesar de las diversas versiones sobre su vida. En las calles empedradas del pueblo de Santa Eulalia, se dice que durante las noches frías y oscuras de invierno aparece un hombre misterioso vestido con ropas del Virreinato, aunque algunos lo describen más como un charro debido a sus pantalones ajustados. Aunque miles de personas afirman haberlo visto, el origen y la verdadera identidad de este hombre siguen siendo un enigma para los habitantes del pueblo.

Monitos de Meoqui

Corría el año 1987 cuando en la ciudad de Meoqui tres niños manifestaron haber sido testigos de unas criaturas paranormales, las cuales emergieron de una cueva y mordieron a uno de los pequeños. Los niños describieron a dichas criaturas con apariencia de rana, pues además, en días anteriores había estado lloviendo, sin embargo, estas caminaban de erguidas y no fue hasta que se acercaron a verlas que fueron “atacados”. Aunque se dice que tiempo después uno de los niños desmintió su propia historia, la leyenda perdura en la conciencia colectiva de todos los meoquenses y en la de los habitantes del estado en general. Lee la historia completa aquí.

Osos de Majalca

No es frecuente ver osos en Chihuahua, de hecho los avistamientos son escasos y furtivos, pero pobladores de Majalca, mostraron fotos de una pareja de osos en el asentamiento denominado Mil Castillos.

Las damas de Blanco de Tutuaca

Bajo la tenue luz de la luna, una figura femenina esbelta y demacrada aparece flotando por la calle principal del pueblo y cruza el guardaganado. Conocida como la “mujer de Tutuaca”, este espectro vestido de blanco recorre Tutuaca, conocido como el “pueblo de las brujas”.

Antes de la conquista española, el legendario pueblo era un asentamiento de tarahumaras. Desde esa época, se hablaba de su notable actividad paranormal, cuando los ancianos del pueblo, alrededor de fogatas, contaban a los jóvenes y adolescentes historias aterradoras de su juventud. Lee la historia completa aquí.

Apariciones en Ávalos

La planta Ávalos fue en su momento una fundidora de metales; este sitio se encuentra ubicado al sureste de Chihuahua capital, en específico en el boulevard Fuentes Mares y Francisco Portillo, en la colonia Villa Juárez. Además de ser uno de los sitios más contaminados, también esconde en su historia algunas leyendas urbanas.

Se dice que hace varios años, cuando la fundidora aún estaba en funcionamiento, ocurrió un accidente que dejó a decenas de fallecidos que aún rondan por el lugar. Cuentan que en una ocasión el sitio ardió en llamas y decenas de trabajadores murieron calcinados, entre ellos un joven que tenía poco tiempo de haberse casado. La esposa de este hombre, buscaba contactarlo en el más allá, por lo que con ayuda de una médium entró en la madrugada al lugar donde el incidente ocurrió. Lee la historia completa aquí.

Túneles en el centro

Una de las leyendas urbanas más conocidas entre los residentes de la capital del estado es la supuesta existencia de túneles que atraviesan la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Se habla de una amplia red subterránea que permite el acceso discreto a templos y edificios históricos.

Todas las versiones coinciden en que estos túneles se encuentran en el Centro Histórico de la ciudad capital. Sus ramificaciones conectan la Catedral con el templo de San Francisco, la antigua estación de policía y muchas otras construcciones antiguas. Incluso, según se dice, siguiendo el corredor más largo, se podría llegar directamente hasta la presa Chihuahua. Lee la historia completa aquí.

Cerro Grande es un volcán

El Cerro Grande es una bella montaña que domina el paisaje al sur de la ciudad de Chihuahua. Su perfil resulta tan reconocible e icónico que es común verlo en llaveros y recuerdos vendidos a los turistas que visitan la capital del estado. La presencia de cuevas y ojos de agua, ha alimentado durante mucho tiempo la idea de que la montaña está literalmente llena de agua, y su enorme volumen amenaza con inundar la ciudad de Chihuahua. Lee la historia completa aquí.

Asesinato de "El casas de cartón"

El hombre que se hizo famoso en el portal de videos YouTube bajo el nombre de “el casas de cartón” fue asesinado el martes 9 de marzo de 2010. Su cuerpo fue encontrado cerca de la colonia El Palomar.

Manicomio de Santa Isabel

En el pueblo de Santa Isabel, a unos cuantos minutos de la ciudad de Chihuahua, se encuentra el edificio de una antigua clínica abandonada. Se trata de un lugar ciertamente atemorizante, en el que grupos de jóvenes incursionan, atraídos por los sangrientos rumores que circulan sobre el viejo hospital.

En los años setentas, un médico de nombre Roberto Fierro abrió la clínica, que funcionaba como un asilo para enfermos y personas con adicciones. Esta clínica, conocida popularmente como el “manicomio de Santa Isabel” cerró sus puertas a mediados de los años noventa, después del fallecimiento de Fierro.

Los rumores difundidos en Discovery Channel desde el año 2012 dicen que el doctor Fierro había enloquecido y “matado uno a uno” a sus pacientes, quienes se encuentran supuestamente enterrados en una fosa común dentro del mismo hospital. Lee la nota completa aquí.

Baile en El Ruidoso donde apareció el diablo

En la década de los 90, se hizo famosa la historia de una joven que, según se dice, bailó con el mismísimo demonio en un conocido salón de eventos de esa época, el Motel Nieves: El Ruidoso. Este lugar se encontraba donde hoy están las oficinas del Inegi, en la capital de Chihuahua.

La historia se difundió en aquellos años por toda la capital de Chihuahua. Las versiones más extremas afirman que la joven murió esa noche en brazos del diablo. Sin embargo, otras versiones aseguran que la muchacha sobrevivió y fue ella misma quien relató lo sucedido. Además, se dice que este mismo personaje era visto frecuentemente en el desaparecido salón Moctezuma. Lee la historia completa aquí.

Hospital Verde

El desamor está presente en esta historia que protagoniza una mujer que fuera de clase alta, a la que sus padres ingresaron al convento de las religiosas del Sagrado Corazón para separarla del “amor de su vida”, que –según dicen- "no estaba a su altura debido a su origen humilde”. Con el tiempo, la joven enamorada falleció y por las noches pasea por las instalaciones que hoy en día albergan al Tec de Monterrey. Cuentan que la “monja” vestida con su hábito, sale por las noches con la “esperanza” de ver a su amado.

Siete cabecitas

El 1 de agosto de 1939, veinticinco niños y adolescentes de la Asociación Cristiana de Jóvenes estaban llenos de alegría. Desde temprano, partieron de la “Güay” hacia el parque nacional Cumbres de Majalca, donde acamparían durante ocho días bajo la supervisión de su profesor, Francisco Balderrama. Sin embargo, esa mañana, un accidente en la “Curva del Muerto” acabó con la vida de siete campistas, apagando las risas, los chistes y los cánticos alegres.

Los cuerpos de los niños se dispersaron a varios metros del lugar del accidente, después de que un camión de volteo sin frenos chocara violentamente contra la camioneta de redilas que los transportaba. Lee la historia completa aquí.

Cueva de los cristales de Naica

Dentro de la mina de Naica, en Chihuahua, está una de las cuevas más hermosas y peculiares del mundo, la cueva de cristales. Estos cristales tienen una antigüedad superior a los 250 mil años. En su interior se encuentran cristales gigantescos, en específico cristales de selenita (yeso) que son de hecho, los más grandes del mundo. El cristal más grande encontrado hasta la fecha mide 14 metros de largo por 4 metros de diámetro y pesa más de 50 toneladas. Lee la historia completa aquí.

Chihuahua antes era mar

Chihuahua, un estado mexicano conocido por sus paisajes impresionantes que van desde desiertos infinitos hasta majestuosas barrancas, guarda en sus entrañas un fascinante secreto geológico: se cree que gran parte de su territorio estuvo sumergido en el Mar de Tetis durante la era Mesozoica, hace millones de años.

Esta teoría, propuesta por Edward Suess, sugiere que el litoral norte del Mar de Tetis se extendía sobre lo que hoy conocemos como Chihuahua, así como partes de Coahuila, Baja California Sur, Monterrey y Sonora. En aquel entonces, hace unos 70 millones de años, esta región estaba cubierta por aguas cálidas y tropicales, dejando solo una delgada franja de tierra al oriente y en el noreste de Durango. Lee la historia completa aquí.

Accidente en vialidad Los Nogales

Hace seis años un trágico accidente conmocionó a la ciudad: cinco jóvenes fallecieron y otros siete más resultaron lesionados de consideración luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra un muro de contención en el cruce de la Vialidad Los Nogales y la Venceremos el 29 de julio de 2018.

Debido al exceso de velocidad, varios de los jóvenes que iban en la parte trasera de la camioneta salieron proyectados e impactaron contra el asfalto, quedando en un área de aproximadamente 20 metros a la redonda. La persona responsable huyó del lugar del accidente. Lee la historia completa aquí.

Que iba a ser el pantano de Shrek que está en el centro de Chihuahua

Con una inversión de 68 millones de pesos en recursos públicos del estado de Chihuahua, lo que inició el 30 de junio del 2015 como una promesa arquitectónica, terminó convirtiéndose en una obra olvidada más en la ciudad, la cual afecta a la población en sentido de salud y contaminación visual de la capital. La obra denominada ‘Estacionamiento Plaza Comercial y Turística’ bajo el convenio 192/2015 signado por el Municipio de Chihuahua al Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, le fue entregado 48 millones 500 mil pesos a la constructora Santa Rosalía S.A de C.V, que al no ser concluida la obra, se quedaron con un adeudo de 18 millones de pesos más gastos actualizados de intereses, indirectos, costes que sumarían cerca de 36 millones de pesos. Lee la historia completa aquí.

Caníbal de Chihuahua

Gilberto Ortega, mejor conocido como “La Tota”, “El come niños” o por su sobrenombre más popular “El Caníbal de Chihuahua”. Este hombre causó terror a la comunidad a finales de los años 90 con sus sanguinarios crímenes, los cuales, eran realizados contra menores de edad. Pese a que sólo se le pudieron comprobar dos homicidios, él aseguró que fueron más de 30. Lee la historia completa aquí.

El Locutor Asesino

Ángel Ordóñez, un joven de 21 años de edad, fue un popular locutor chihuahuense que estaba a cargo de dos programas en la estación de radio La Nueva, en el 88.5 FM: “El Mañanero” a las 7:00 am, en el que contaba chistes y hacía caracterizaciones de personajes, y “Hotline”, donde trataba temas comunes de los jóvenes. Hoy, “la promesa de la radio”, como lo llegaron a llamar algunos, enfrenta una condena a 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado agravado y violación agravada desde febrero de 2011.

“¿Ustedes creen en el amor eterno? Yo no, a mí solo me duró cinco meses, ya me cortaron. Alguien me dijo loco y hoy voy a disfrutar de esa locura”. Fueron las palabras que el locutor dijo al aire horas antes de asesinar y abusar sexualmente de María Isabel Márquez, una joven estudiante de 15 años.

Club Pollo

El llamado “Club Pollo” era un lugar completamente secreto y discreto. Entre sus clientes se encontraban figuras políticas y empresarios de Chihuahua, quienes realizaban prácticas que combinaban la pedofilia con el dinero.

Esta situación fue investigada durante más de dos años por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada de la Mujer en Chihuahua. Como resultado, se logró la detención del organizador del club, identificado como Jaime Avelino M.O., conocido en el bajo mundo y entre sus clientes como “Hugo Martínez”.