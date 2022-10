'Lapicito', la estrella en carrera de botargas de CCH UNAM [Video]

Máxima adrenalina se vivió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con una carrera de botargas que se volvió viral en las redes sociales.

Con motivo del Halloween y las fiestas de disfraces que suelen realizarse en esta época, los estudiantes llevaron sus mejores disfraces y corrieron a máxima velocidad para demostrar cuál era la mejor botarga.

En México, las carreas de botargas obtuvieron una gran popularidad a inicios de los 2000 gracias al programa Otro Rollo que de manera anual juntaba a las mejores mascotas de diversos equipos deportivos y marcas de productos para recorrer varios circuitos en uno de los segmentos que se volvió de los más queridos del proyecto conducido por Adal Ramones.

Te puede interesar: Halloween: Niña se disfraza de paciente recién operada y se vuelve viral

Carrera de botargas se realiza en plantel de la UNAM

Fue este pasado 26 de octubre cuando el Departamento de Educación Deportiva del CCH Oriente realizó la espectacular carrera de botargas, por lo que convocó a todos los estudiantes que quisieran participar a llevar su mejor disfraz de cuerpo completo para hacerlo.

Las imágenes del evento ya han comenzado a hacerse virales gracias a un video compartido por la usuaria Dafne en su cuenta de TikTok (@dafne_bri), el cual ya acumula más de 11 millones de visualizaciones en donde se puede ver una parte del circuito y de todos los participantes al evento.

Dentro del material se puede observar como una botarga de Oso, personaje de la caricatura “Masha y el Oso” lleva la delantera seguido de un Dr. Simi y un estudiante con un pijama de dinosaurio como los tres primeros lugares.

Dentro de los participantes también se observan botargas de Beto, del programa “Bely y Beto”, un Teletubbie, botargas de T-Rex, de cebra, de reno y de los tiburones que se hicieron tan populares tras la participación de Katy Perry en el Super Bowl.

@dafne_bri #LiveInLevis #dizfrazhalloween #fyp #fypシ #carreradebotargas #dizfras #disfraz #ccho ♬ Psycho Killer - Talking Heads

Leer también: Limpia con huevo: Lo que necesitas saber antes de que te hagan un ritual

"Lapicito", una de las estrellas en la carrera

Pero, quien se llevó los reflectores es una botarga de lápiz, la cual sufre un terrible accidente. En la parte final del video se puede ver que “Lapicito”, como fue apodado, se quedó rezagado en comparación a su competencia, pero en su intento por seguir termina por tropezarse y caer de frente hacia el piso.

Delicias Esperan 25 mil visitantes durante Día de Muertos en panteones de Delicias

Lapicito solo se voltea mientras está tirado en el piso y tiene que ser ayudado por el staff de la carrera y algunos estudiantes para levantarse. Debido al golpe sigue la carrera a trote lento y casi caminando, por lo que las risas no faltaron entre quienes vieron el momento.

“Se cayó para escribir en el piso”, señaló el usuario atbfinrbwfi sobre la caída de Lapicito. “Apenas conocí a Lapicito y ya se fue”, comentó la usuaria Jenny. Mientras que el usuario Martu indicó: “Se le reseteó el Windows a Lapicito”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Desde la carrera de botargas de ‘Otro Rollo’ mi vida no ha sido la misma, es la vez que más me he reído en mi vida”, aseguró la usuaria Ingrid.

#dizfrazhalloween #fyp #fypシ #carreradebotargas #dizfras #disfraz #ccho #unam ♬ Psycho Killer - Talking Heads @dafne_bri Respuesta a @Vncs Less #LiveInLevis

Si tienes curiosidad por saber quién ganó la Carrera de Botargas CCH Oriente 2022, Oso de “Masha y el Oso” fue el triunfador y dentro de sus premios estuvo una USB. En segundo puesto se colocó Cebra y en tercer puesto estuvo “Red Guy” de la serie “Don’t Hug Me I’m Scared”. En cuanto a Lapicito, tristemente fue el penúltimo.

Publicada originalmente en El Sol de Puebla