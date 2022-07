Madre de 23 años se hace viral por tener 34 hijos: ésta es su historia

Tusayiwe Mkhondya es una joven de 23 años originaria de Malawi que se ha hecho viral en redes sociales debido a que dedica su vida a cuidar a sus 34 hijos. Sin embargo, no todo es lo que parece, pues la realidad es que los 34 menores que tiene a su cargo son adoptados y pertenecen a una organización llamada ‘You Are Not Alone’ (YANA).

Dicho organismo funciona como una casa hogar para pequeños sin familia y de bajos recursos, en donde Tusayiwe funge como titular y atiende diariamente a cada uno de los niños y niñas que lo conforman.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tusaiwe yana (@tusaiweyana)

Según cuenta, su interés por crear ‘You Are Not Alone’ nació luego de que ella tuviera que atravesar por diferentes situaciones difíciles y de carencia, al ser abandonada por sus progenitores cuando apenas era una bebé de nueve meses.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues siendo una adolescente de 16 años fue víctima de un abuso sexual que la hizo quedar embarazada y la llevo a convertirse en madre soltera; es así que inspirándose en su historia de vida eligió dedicar su tiempo a los pequeños más necesitados, quienes asegura son su mayor motivación.

@tusaiweyana They are so lovely and always grateful for everything they have 🙏 ♬ I'll Be Good - Jaymes Young

La rutina diaria de Tusayiwe Mkhondya con 34 hijos

A la fecha, la joven atiende un total de 34 menores de entre 5 meses y 16 años de edad que son de bajos recursos, huérfanos o que solo tienen una madre o un padre como responsable.

Todos los días Tusayiwe se despierta a las 4 de la mañana y se encarga de cocinar, limpiar, cambiar pañales, poner a dormir y a estudiar a cada uno de los niños que pertenecen a YANA hasta que llega la noche, y aunque asegura que recibe ayuda por parte de los integrantes más grandes, la situación se torna difícil a veces cuando todos los bebés se despiertan para ser alimentados.

No obstante, la generosa mujer se dice orgullosa de su labor pues piensa que en un futuro sus “hijos adoptivos” se lo agradecerán, ya que su único propósito es educarlos y prepararlos para la vida de adulto.

