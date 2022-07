Madre le cobra renta a su hija por vivir en su casa ¿Qué opinas?

Un hecho que ha causado mucho revuelo en las redes es un video de una madre que le cobra la renta a su hija de 18 años por vivir en su casa ¿Qué opinas?, algunos han dicho que es muy estricta, mientras que otros han apoyado a la señora con esta decisión.

Pero no es nada barata su mensualidad, pues en el contrato la joven se compromete a pagar 100 dólares de renta, esto quiere decir, aproximadamente 2 mil pesos, así que para su edad tendrá el tiempo de juntar durante un mes esta cantidad.

Este momento se hizo viral en la red social, toda vez que a su corta edad tendrá que hacerse responsable de este compromiso, que además requiere de considerar un recurso, no del todo económico.

Esta lección si bien se puede describir de esa manera, es también un modo rudo de aprenderla, sin embargo, para algunos seguidores de TikTok, es acertada, ya que busca educarla con responsabilidad.

¿QUÉ CONTENÍA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO?

La madre enfatiza que esto es un “momento de enseñanza”, adicionalmente, en el video se muestra adicionalmente una serie de cláusulas, aunque no se percibieron en su totalidad den la grabación.

La reacción de la joven tampoco se aprecia en su totalidad ante estas cláusulas, puesto que solo fue grabado el instante donde recibe el contrato, así como el instante donde lo observa para leerlo y posteriormente firmarlo.

Así es como el usuario de TikTok @c_d_g, cuenta administrada por una mujer de Oklahoma, subió este material, quien además comparte parte de sus actividades diarias.

Ante este video, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, pues la madre se encuentra con firme decisión de rentar su casa a su hija, pues compartió que fue madre soltera desde los 16 años y además, explicó que sus padres no la educaron a ser exitosa.

“Fui madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, es por eso que ha tomado la determinación de que su hija pague un alquiler por vivir en su casa.

“De ninguna manera. Mi crianza y apoyo no se detienen a los 18 años. Mientras estén en la escuela o trabajando, pueden quedarse con nosotros. El amor no es con condición”, “¡Mis padres hicieron esto y ya no hablamos! Buena suerte, supongo”, "estableciéndola para el éxito", hermano, la estás preparando para que nunca vuelva a hablar contigo”, fueron solo algunos de los comentarios de los internautas.

