Mujer es invitada a boda 'sin niños'; su bebé llora en la ceremonia y la llaman grosera

Todos sabemos la gran responsabilidad que conlleva cuidar a un niño pequeño, lo cual puede ser sumamente difícil, sobre todo a la hora de mantenerlos quietos. Por esta razón, una pareja se volvió polémica durante su matrimonio, donde solicitaron a sus invitados acudir sin niños al evento, aunque una madre no estuvo de acuerdo y decidió romper las reglas.

Ya sea en una función de cine, un evento artístico o durante un largo viaje en autobús, la sola idea de sentarte al lado de un niño pequeño que no para de llorar, puede sonar como una pesadilla para la mayoría de las personas. Quizás eso fue lo que pensó una joven pareja al decidir organizar una boda "child free"; es decir, sin la presencia de niños, para no incomodar a los presentes.

La pareja fue muy clara al especificar que la fiesta sería "sin niños". Foto: Pixabay

La idea quizás pueda sonar un poco cruel para algunos, pero ellos se mostraron firmes al momento de tomar la decisión aunque eso conlleve el separar a las familias de sus hijos pequeños; no obstante, no todos se mostraron conformes con este requisito y una madre en particular, decidió narrar su historia en Reddit, donde ignoró la regla y acudió con su bebé de 10 meses.

Madre ignora las reglas y acude con su hijo a la boda sin niños

Bajo el seudónimo de "Baby Wedding Throwaway", la usuaria platica su historia; “Mi primo vive a seis horas en automóvil de mí y del resto de nuestra familia. Hace unos meses todos fuimos allá para su boda. Debido al espacio limitado, no se invitó a ningún niño a la boda, excepto a los jóvenes sobrinos y sobrinas de la novia. Mi bebé tenía 10 meses en ese momento y no me sentía cómoda dejándolo solo en un lugar desconocido con un extraño, que era una niñera que mis otros primos contrataron para sus propios hijos“, narra.

A la mujer no le importó lo que pensara su familia y optó por llevar a su bebé a la ceremonia. Foto: Pixabay

Añade que; “Decidí llevarlo a la boda. Escribí en la respuesta de la invitación que lo traería, pero él estaría sentado en mi regazo y yo le traería mi propia comida. Mi primo no dijo nada, así que supuse que estaba de acuerdo. Mi bebé lloró en la ceremonia pero rápidamente lo saqué de la habitación. En la recepción lo tuve conmigo todo el tiempo. No hizo mucho alboroto y pensé que todo estaba bien”.

La madre pensó que había logrado salirse con la suya al ver que su hijo no causó mucha molestia para los invitados; sin embargo, para la pareja de novios, el acto fue considerado una grosería y se lo hicieron saber.

“Después de la boda, mi tía me dijo que había sido una grosera por traer a mi bebé sin permiso. Le expliqué que escribí en la respuesta de la invitación lo que planeaba hacer, pero mi primo no se opuso. Ella dijo que mi primo y su novia tenían un problema con eso, pero la novia no quería comenzar ningún drama porque no me conoce bien”, cuenta la mujer.

“El bebé de mi otro primo tenía siete meses en ese momento y mi tía dijo que no tenía ningún problema en dejar a su bebé con la niñera ‘certificada’ y que yo debería haber hecho lo mismo. Mis primos estaban molestos porque pensaban que el novio me dio un trato especial al dejarme traer a mi bebé y hacer que dejaran a sus hijos con una niñera. No quise empezar ningún drama. ¿Soy una idiota?”.

El caso ha generado controversia en redes sociales, muchos defienden a la mujer por hacerse cargo de su pequeño, mientras que otros opinan que fue algo grosero de su parte el acudir con su bebé, y que en caso de no querer dejarlo con una niñera, lo mejor sería no acudir al evento. ¿Tú de qué lado estás?

