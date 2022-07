"¿No era un baby shower?": Payaso se equivoca de fiesta y se da cuenta a media función

En TikTok ha comenzado a circular el video de un payaso originario de Perú, quien pasó por un momento de confusión al asistir a la fiesta equivocada y dar su show. “¿No era un baby shower?”, dijo al darse cuenta de su error.

Dicho clip, fue publicado por la usuaria @almendra.samaniego, en el que se puede ver al payaso ‘Cejitas’ preguntar a una de las asistentes que era lo que estaban festejando.

“¿Bautizo? A mí me dijeron que era baby shower, no hay baby shower entonces?”, cuestionó el animador a media función.

Después de que los invitados le confirmaran que se trataba de un bautizo, el cómico no pudo evitar poner una cara de sorpresa, que por cierto se creyó era parte del espectáculo, pues el encargado de sonido continuó colocando efectos de audio graciosos.

#fiesta #villa #hype ♬ Efecto - Bad Bunny @almendra.samaniego Como cuando el Payaso se confunde de fiesta 🤡🤣😆😆 Mirenlo hasta el final 😛@Breyan Amaya Herrera #fyp

Acto seguido, el payaso se giró para explicarle a su compañero de audio que no era una broma, pues efectivamente habían asistido a otro evento.

“Amigo vámonos, hay que sacar las cosas, nos hemos equivocado de fiesta creo”, dijo ‘Cejitas’.

“Creo que de verdad nos hemos equivocado de fiesta, acá no era (…) No es la señora Maribel Castillo? No era?” Preguntó el payaso por último, confirmando una vez que existía una confusión.

USUARIOS REACCIONAN AL PAYASO QUE SE EQUIVOCÓ DE FIESTA

El divertido video acumuló más de 2 millones de visualizaciones en la plataforma de TikTok, así como cientos de likes y comentarios por parte los usuarios.

“Pero el DJ igual seguía trabajando poniendo efectos”, “Jajaja show gratis”, “Esos organizadores dejan entrar nomas a cualquiera jajaja”, “Al menos tuvieron su entretenimiento en lo que llegaba el otro”, “Jajaja pensé que era parte del show”, escribieron.

Por su parte, el payaso Cejitas también decidió tomarse con gracia la situación, tanto que reaccionó al video viral y comentó: “No volverá a ocurrir, siempre y cuando me lo pidan”.

Publicado originalmente en El Sol de La Laguna