Parodia de Samuel García se hace viral en Tiktok luego de sus declaraciones por falta de agua

Marco Polo, actor y comediante, hizo una parodia sobre las recientes declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, la cual se hizo viral mediante la red social de TikTok.

El pasado 8 de junio, el gobernador del estado de Nuevo León, usó la palabra para defenderse de los comentarios en su contra a consecuencia del desabasto de agua en la entidad federativa, así como por las fallas en otros servicios como el eléctrico.

GOBERNADOR SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS HACIA SU GOBIERNO

“Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejara CFE; y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me tocara el abasto de agua. Pues no, señores, el abasto del agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a la CFE. A Agua y Drenaje (AyD) le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero ¿qué distribuye si no hay?”, declaró el gobernador en una conferencia de prensa.

Ante estas declaraciones de Samuel García, muchos han reaccionado y las burlas por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues muchos cuestionaban su administración haciendo la pregunta: “bueno, ¿entonces qué le toca a usted?”.

MARCO POLO PROTAGONIZA LA PARODIA HACIA EL GOBERNADOR

Por lo que el actor y comediante Marco Polo le realizó la parodia, en la que a través de un video con su sátira característica que fue publicado a través de TikTok, Instagram y Twitter se ha vitalizado rápidamente con millones de reproducciones.

Cuando la realidad supera la ficción en Nuevo León. @LordMarcoPolo pic.twitter.com/l2IFYK06nG — Carlos Sánchez (@CarlosSanchezMX) June 9, 2022

“Mucha gente se está quejando de que los están asaltando en la calle, ese es problema de la policía, no mía. Pero nosotros aguantamos vara. Mi esposa que la traigo trabajando sin un sueldo, anda en friega, me está mejorando la imagen, necesito sus seguidores, se la rayan. Ahorita está haciendo un giveaway, va a regalar un año de agua a un hogar de Nuevo León y se la rayan”, un fragmento de la parodia.

Marco Polo publica en sus redes sociales bajo el usuario @lordmarcopolo donde comparte con sus seguidores muy a su estilo diversas temáticas, y en esta ocasión por la parodia a Samuel García, a través de TikTok por la falta de agua, ha generado mucha controversia, pero no es la única vez que ha hablado sobre el gobernador de Nuevo León.

