Parralense se viraliza en redes; busca conseguir vestido de XV años para su novia

Parralense se viraliza en redes sociales al solicitar apoyo de la ciudadanía para cumplir el sueño de su novia, tener su vestido de XV años; decenas de parralenses ofrecieron diferentes servicios para hacer su festejo en grande.

Fue a través de la plataforma de Facebook, que un joven identificado como Omar Cerecerez Hernández realizó una publicación en un grupo de compra-venta, en el que solicitaba el apoyo de la ciudadanía para a hacerle realidad a su pareja el sueño de tener un vestido de XV años, y así poder tomarse al menos una fotografía para el recuerdo.

Según lo expuesto, la quinceañera no contó con los recursos económicos para poder realizar su evento, por lo que al faltar poco para que cumpla sus 16 años, el joven decidió pedir la ayuda para que al menos tuviera su vestido y una sesión de fotos.

"Ella siempre ha tenido sueños con un vestido de XV años y una sesión de fotos ya que no tuvo para su fiesta ese día, mi mamá le hará una comida y también un pastel solamente, pero para su cumple de 16 años, yo quiero ayudarle para su sesión de fotos pero no me alcanza para rentarle un vestido y tiara, o lo que se ponen todo junto, y aunque soy bien chambeador, pues no me alcanza para tanto, alguien de muy buen corazón que me ayude con prestarme uno, no desconfíen de mí, mi mamá sabe de mi publicación y ella me ha enseñado a apreciar los favores", reza la publicación.

Ante este mensaje en redes, decenas de parralenses decidieron unirse y apoyar al joven, quien desea cumplir el sueño de su novia, algunos de ellos se ofrecieron para regalarle el vestido, otros para cooperar para el grupo musical, pastel, invitaciones, maquillaje, repostería, salón de eventos y sesión de fotos, destacándose la unión de la ciudadanía.

De igual forma, dentro de los comentarios de la publicación se pudo observar que el alcalde municipal, César Peña Valles, y su esposa Gema Quiñónez, se ofrecieron para proporcionarle el salón para la fiesta, algunos arreglos, el DJ para ambientar el evento y el vehículo para trasladar a la quinceañera, invitándolo a que acudiera a la oficina para ultimar detalles.

Debido a la gran respuesta que el joven obtuvo, comentó; "Debido a que mucha gente de muy buena voluntad y de lindo corazón quieren patrocinarle su fiesta a mi novia y por el amor que le tengo, me arriesgo, tan solo de ver publicado porque aclaro, yo no pedía todo lo ofrecido, pero pues hasta el señor Presidente se suma a esta causa, mil gracias a todos los que me ayudan y esperen respuesta".

Por lo cual, habrá que esperar más información sobre esta historia, en la que parralenses una vez más han dado muestra de su gran solidaridad ante una noble causa.