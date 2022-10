Perrito corre detrás del auto de la familia que lo abandonó en la calle [video]

Una familia decidió dejar a su perrito en plena carretera, aunque, él intentó correr detrás ellos sin tener éxito. Ese momento fue presenciado por una joven que al ver esta situación actuó para ayudarlo. Ella documentó este hecho en un video, que más tarde compartió en internet, en donde ya ha generado cientos de reacciones.

Esto ocurrió en la comuna de Colina, ubicada en la Región Metropolitana de Chile. El suceso se dio a conocer gracias a la influencer Daniela Castellini, quien difundió este caso a través de su cuenta oficial de TikTok, en donde cuenta con más de 14 mil seguidores. El material se hizo tendencia en esta red social.

Hasta ahora, la publicación tiene 684 mil reproducciones, así como 107 mil reacciones y más de 4 mil comentarios, que en su mayoría son positivos, pues los usuarios le agradecieron por haber hecho algo al respecto. Por otro lado, hubo quien opinó que tuvo sentimientos de tristeza y coraje al ver como el can era abandonado.

¿Cómo encontró al perrito?

De acuerdo con el video, Daniela estaba camino a su trabajo y a la mitad de la carretera vio a un perro que estaba corriendo detrás de un vehículo, y que según ella le pertenecía a una familia que lo abandonó en ese lugar, pero el can intentó alcanzarlos.

“Esto es lo más triste que verán hoy, esto es lo más triste que vi, no boten a sus perros, ¿qué les pasa? Qué horrible, ahora, ¿qué hago”, indicó la creadora de contenido. Ella mencionó que, bajó la velocidad de su coche para acercarse al animal, y a pesar de que él no quería detenerse, al final pudo subirlo con ella.

“Este perrito iba corriendo a toda marcha, sin parar. Le toqué la bocina y lo perseguí fácil por cinco kilómetros. Pero no paraba, no paraba, no paraba, así que aceleré a fondo, me bajé del auto y lo recogí”, sostuvo la tiktoker.

#perro #sos #doglover #buscahogardefinitivo #dog #adopta #adoptanocompres #ayudaanimalesabandonados #adoptame ♬ sonido original - Daniela Nini Castellini @danini_love Esto me rompe el corazon. Hoy camino a mi trabajo, vivi esta triste escena. Este perrito corria en medio de la calle detras de un auto que lo dejo tirado. Fue demasiada la impotencia! Asi que pare a ayudarlo. Ahora busco familia para el. Favor compartan para buscarle un hogar. #rescateanimal

Luego, mostró como el lomito ya estaba a su lado, y comentó que lo revisó para saber si tenía alguna placa o indicio de sus anteriores dueños, pero no encontró nada; por lo que lo nombró como ‘Blacky’.

¿Qué pasó con el perro?

Ella agregó que el lomito estaba sucio y no tenía collar, pero aun así lo llevó a su casa: “Se viene pegado a mí. No se sale de mi lado”, destacó. Daniela explicó que le buscará un hogar, así que le pidió a sus seguidores que le ayudarán con esa tarea.

“Ahí está el chiquitín. Es chiquitito, es simpático, es dócil, se lleva bien con los niños, con las personas. Es un buen perrito”, añadió “¡Fue demasiada la impotencia! Así que paré a ayudarlo. Ahora busco familia para él. Favor compartan para buscarle un hogar”.

Algunos internautas le pidieron a ella que lo conservara, pero dijo que no podría hacerlo, ya que tiene 9 mascotas, y le sería casi imposible vivir con una más, no obstante, reiteró que no lo va a dejar solo. Por ahora el lomito está en ella, pero espera que pronto alguien lo adopte.

“Que linda eres, gracias por recogerlo”, “sentimientos encontrados, rabia, tristeza por ese cachorrito, feliz de saber que lo rescatarte, ojalá le encuentres una familia pronto”, “amiga ese perrito la vida te lo puso en el camino”, “es bueno que se haya cruzado contigo”, fueron algunos de los comentarios.

