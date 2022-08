¡Que noble gesto! Taxista adopta a perrito abandonado por pasajeros al interior del vehículo [Video]

Quien es dueño de un perro sabe lo que es disfrutar del amor y cariño incondicional que este le brinda cada día, sin embargo, el tener un lomito implica ser responsables con sus cuidados y atenciones el tiempo que dure con vida en esta tierra.

Lamentablemente, muchas personas ven a un perrito como un objeto de diversión o como una distracción y con el paso de los años llegan a descuidarlos o si se cansan de ellos, al ver que crecen y no pueden educarlos para comportarse o no quieren atenderlo cuando esta enfermo, lo abandonan a su suerte.

Lomito es abandonado al interior de un taxi en Colombia

Aquí te presentamos la historia de un tierno lomito que se volvió viral luego de que lamentablemente, este fuera abandonado al interior de un taxi en la localidad de Suba, Bogotá, Colombia el pasado miércoles 27 de julio.

La historia de abandono del perrito dio inicio cuando un par de pasajeros le pidieron a un taxista favor de esperarlos, ya que realizarían un retiro bancario, sin embargo, estos jamás regresaron.

Hoy en horas de la mañana del 27 julio del 2022, usuarios del taxi dejaron un perro en el carro y dijeron: ‘voy a retirar dinero en (el centro comercial) Plaza Imperial y dicen ‘ya vengo’. Después de una hora de espera a las afueras del centro comercial me fui y no regresaron. Si el dueño me está mirando, me puede ubicar”, publicó el conductor en la página de Facebook "Taxistas zona norte de Bogota".

El hombre dio a conocer que el lomito era de edad avanzada, además, se encontraba al interior de una maleta junto con una hoja en la que hay una serie de instrucciones con los cuidados que se le deben dar a la mascota.

El papel especificaba los horarios de paseo, las porciones de comida, entre otras cosas para el cuidado del perrito.





Posteriormente, el taxista comenzó con la búsqueda de los dueños del lomito, a quienes les pidió comunicarse al teléfono 3125406109, sin embargo, nunca lo llamaron.

Al no tener respuesta alguna de los dueños del perrito, el taxista de nombre Dagoberto Rojas informó que adoptó al can, nombrándolo “Toby taxista” hecho que fue reconocido por usuarios en redes sociales.

“Todo parece ser que te asignaron un perrito, esa hoja es como un manual de instrucciones para el cuidado de él. Felicitaciones, recibiste una bendición muy linda y bonita, ahora eres el encargado de hacerle sus últimos días felices”, dijo una usuaria de Facebook.

Mientras que otra aseguró: “Señor no lo vaya a abandonar, Dios lo bendecirá grandemente, mientras que al miserable, que lo abandonó, no sabe lo que le espera”.

Publicado originalmente en El Occidental