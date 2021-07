"¡Qué sofisticados!" Sube a camión equivocado en la vacunación y se vuelve viral

Muchos usuarios han reportado diferentes efectos secundarios después de la aplicación de la vacuna AstraZeneca, pero pocos superan la confusión al nivel de esta joven mujer chihuahuense que llevó al límite la experiencia de la vacunación en Chihuahua y terminó subiéndose a un camión equivocado después de recibir la dosis.

Según cuenta la usuaria de Tiktok @eldelantaldemama la joven que aparece en el video comienza a contar su experiencia en dos videos que fueron grabados el 23 de julio - último día para la aplicación de la primera dosis de la vacuna vs Covid-19 para personas de 22 a 39 años - iniciando con un "no saben la tontería que hice hoy, hoy me tocó la vacuna"

En la grabación indica que le pusieron la vacuna en la sede del Tec I de la ciudad de Chihuahua y sin ningún contratiempo; esperó el tiempo necesario para ver si no tenía una reacción, justo aquí es donde comienza la aventura.

Cuando iba saliendo del salón, escuchó que una persona dijo "por esta fila es la salida", a lo que ella obedeció y siguió el camino hasta llegar a un autobús, mismo que explica, creyó que era para sacarlos y llevarlos al estacionamiento - donde se encontraba su automóvil -.

"El camión empezó a dar muchas vueltas, y yo dije: ay que raro, pos así será la ruta o qué ¿A lo mejor por cuestión de logística?"

La tiktoker señaló que a pesar de que se le hizo extraño el trayecto y que el autobús cruzó la Avenida Tecnológico, ella iba platicando con su compañera de asiento

"Como iba un señor con bata parado junto al chofer, pensé: 'Qué sofisticado, hasta te dan paseo en camión como para monitorearlos por si alguien se siente mal'"

La historia continúa hasta que pregunta a dónde iban y le contestan que ¡a la maquila!. No te contamos más y te dejamos los dos videos que han sido compartidos también en Facebook.