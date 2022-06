Rata se come más de 15 mil pesos en ahorros: VIDEO

¿Eres de los que desconfía de los bancos tradicionales y prefiere guardar sus ahorros bajo el colchón? Piénsalo dos veces, podrías terminar como esta pobre chica, que perdió más de 15 mil pesos por culpa de un pequeño roedor.

Además de perder valor estando fuera del banco, el dinero está expuesto a sufrir toda una serie de daños al ser almacenado en un sitio inapropiado. El caso de una joven mujer en Perú da muestra de que tener los ahorros en casa puede tener consecuencias desastrosas.

La humedad y los factores ambientales se deben tener en cuenta al buscar un sitio para esconder tus ahorros, si optas por no recurrir al tradicional "cochinito", no obstante, pocos de nosotros podríamos imaginar que una rata pudiera ser capaz de dejarnos en la ruina como le pasó a esta chica.

El video de la rata se viraliza en Tiktok

Una mujer peruana identificada como @luzyosy se volvió tendencia al compartir un video corto en sus redes sociales en el que intenta pegar los trozos de billetes que están extendidos sobre una mesa, completamente destruidos por una rata.

“Maldita rata. Mis tres mil soles, ¡ay!”, explica la joven en un texto que acompaña al video, que hasta el momento cuenta con más más de nueve mil "me gusta", 400 mil reproducciones y ha sido compartido casi tres mil veces. La cantidad devorada por el roedor equivale a más de 15 mil 700 pesos.

Tras su difusión, el caso provocó reacciones de ternura y compasión hacia la mujer, a quien muchos usuarios externaron sus muestras de apoyo tras lo sucedido, e incluso compartieron historias similares.

Finanzas

Alternativas para cuidar tus ahorros

“A mi mamá le pasó lo mismo, pero fue al banco central y le cobraron un porcentaje mínimo por el cambio”, “trata de pegarlo y te lo cambian, no importa si falta un pedacito”, son algunos de los comentarios.

Desgraciadamente la usuaria expone que acudió al banco como le indicaron, pero la institución rechazó su dinero, por lo que no pudo recuperar sus ahorros; “hasta el momento no me lo quieren cambiar porque falta la mayoría de partes”, lamentó.

