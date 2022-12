Regalan gel antibacterial a niña en intercambio y su reacción se viraliza [Video]

Los intercambios de regalos son actividades comunes durante las fiestas decembrinas, a pesar de que igual se realizan en otras fechas como en el Día de San Valentín, es en diciembre cuando se vuelven más comunes. Algo que los caracteriza es que en ocasiones la gente recibe algo que no tiene el mismo valor de lo que dio.

Es por eso, que esta actividad no genera experiencias positivas para todos, tal fue el caso de una menor a quien le dieron de obsequio un gel antibacterial, por lo que se molestó y empezó a llorar, su reacción quedó documentada en video por uno de sus seres queridos, que más tarde lo subió a TikTok.

De esta manera, fue como esta publicación no tardó en volverse tendencia en la red social china, ya que esto generó un debate, y es que algunas personas señalaron que esa broma no fue divertida, al contrario, consideraron que no era correcto hacerlo, aunque hubo a quien le pareció graciosa.

¿Cómo fue la reacción de la niña?

De acuerdo con el video difundido por la usuaria @paleriaidk, durante una reunión familiar con motivo de las celebraciones por Navidad, una niña estaba abriendo el regaló que le tocó, el cual estaba en una caja de cartón que envolvieron con papel de colores.

En la grabación se ve como la menor tiene un poco de dificultades para llegar a lo que está al interior, pero luego de unos segundos, lo consigue, no obstante, vio que ahí estaba una botella llena de gelantibacterial.

Por unos segundos, la pequeña hizo un gesto de desagrado, pero ante las risas de sus familiares, ella comenzó a llorar, por lo que algunas de las personas que estaban a su lado intentaron consolarla, mientras que otras le hicieron burla.

@paleriaidk no soprtó #fyp

Hasta ahora, el material cuenta con 1.6 millones de reproducciones, al igual que ha logrado acumular 127 mil ‘me gusta’ y casi 2 mil comentarios, que en su mayoría fueron negativos, estos fueron algunos de ellos.

“¿En serio creen que es gracioso? Que coraje las risas de la gente”, “la mía lloró porque le regalaron una toalla y con esa misma le limpie las lágrimas”, “sí estuvo gracioso, pero nunca falta el amargado”, “así inicia la toxicidad en las personas”, “los años de terapia que le van a costar”.

Aclaran la situación

Después de que este video generara una ola de opiniones en contra de la persona que compartió la publicación, la misma usuaria realizó una aclaración, pues subió otra grabación en la que detalló que todo se trató de un chiste, pues la menor sabía que era un regalo de broma.

@paleriaidk Replying to @Jess

Asimismo, mencionó que la infante recibió un obsequio real, que consistió en un par de alas de hada, así como una varita mágica, por lo que en el segundo post se ve como ella está muy feliz partiendo una piñata.

