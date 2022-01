Arrancó 2022 y nace #LadyMillones, quien asegura que es la más perrona

Un video de poco más de cuatro minutos muestra a una mujer en un transporte con un traje negro y lentes del mismo color, hablando de millones pesos, se escuchan cantidades de 30, 40 y 50, lo que parece ser pagos a ciertas personas.

“Perdón me equivoqué, ese perro (se refiere a una persona) cuesta millones, vale 50 millones, por favor, no importa eres jefe, ese es el aguinaldo, tarde pero llegará, aparte el suelo”, así inicia la grabación.

La conversación, no se precisa si ella se dirige a una persona del vehículo o si habla por teléfono, pero queda claro que habla de dinero: “bien si se dirige a alguien que a parte. Por favor... pues ya qué, no me duele andar rentando. 30 millones cada quien a todos los perros de ciudad Hidalgo, así nos llevamos parejitos, parejitas”.

“Buenas tardes a todos, bonito día”, saluda a los que bajan del vehículo. Después continúa en su asunto: “hasta mi yerno me dice esa es la mera perra, no me duele porque sino me pongo perra, menos me respeta”.

“Es el mero mayor el perro, a mi sobrino da le 40 millones, ajá, el esposo de Norma mi sobrina, porque parece que ese es el jefe de ese perro; le dieron 50 porque es el mero, mero mayor”, indica con voz fuerte.

“Acuérdese somos parejitas porque sabemos como está la movida”, concluye el video.