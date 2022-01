Joven deja Harvard para regresar con su novia; ¿cómo surgió su historia?

Ingresar a una Universidad en un gran paso para los jóvenes, más si se trata de una escuela de prestigio o en otro país. La Universidad de Harvard se distingue por ser una de las mejores en el mundo, por lo que la oportunidad de estudiar ahí parece como algo imposible de no aprovechar, excepto sí eres este joven.

➡️ Los mejores memes del 2021: aquí el recuento de lo más divertidos

Por medio de un video que ya se ha vuelto viral en TikTok, un joven describió cómo abandonó sus estudios en Harvard para así poder regresar a México y poder estar con su pareja. El material ha recibido tanto críticas como apoyo para quienes deciden dejarlo todo en busca del amor.

¿Quién es el joven que dejó Harvard?

El usuario de la cuenta @palevill27, quien se hace llamar Pale, se unió a uno de los últimos Trends de TikTok con la música de “Favorite Crimen” de Olivia Rodrigo, en donde se pide a los usuarios contar que es lo más extremo que han hecho a causa del amor.

Dentro de su video luce una playera de Harvard con el siguiente mensaje:

"Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”.

De esta forma, decidió abandonar a la prestigiosa universidad ubicada en Massachusetts debido a la distancia que interponía con su pareja de ese momento.

Hasta el momento el usuario no ha contestado si se trata de una historia real o solo fue un comentario para unirse al movimiento de la red social pues en otros de sus videos se puede apreciar que el mexicano gusta por hacer clips en su cuenta para subirse a las tendencias que hay en la famosa red social.

#fyp #parati #humor ♬ favourite crime austin city limits - zoe (taylor’s version) @palevill27 Me llevo este trend #palevil

Críticas en redes sociales sobre dejar Harvard

Desde que compartió su video el pasado 2 de enero, se convirtió en uno de los favoritos de este trend, por lo que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones, cerca de medio millón de likes y al menos 6 mil 200 comentarios. De igual forma, ya ha sido compartido más de cinco mil veces y ha llegado a otras redes como Facebook y Twitter.

En especial por la conversación que se ha generado al respecto, debido a que muchos no comprenden cómo decidió perder la oportunidad de estudiar en Harvard. “Pobre del vato que dejó Harvard para regresar con su novia a México, solo para terminar siendo su mejor amigo”, escribió la usuaria Gabriela Islander sobre el video.

Otros más señalaron como el ingresar a una universidad de alta demanda no significa que se está preparado para otras cuestiones en la vida. La gran mayoría duda de la veracidad del video, al no creer que los padres del joven aceptarían el que regresara solo porque Harvard no resultó lo que esperaba.

#fyp #parati #humor ♬ Todo lo perdí - Cycloast @palevill27 Reply to @el_quekitas lo siento niñita #palevil

Para dar un mayor aumento tanto a su cuenta como a su video original, Pale ha utilizado varias respuestas sobre su decisión para burlarse de ellas. Todas las ha respondido con diferentes movimientos de TikTok y canciones, mientras se muestra feliz como despreocupado por sus acciones.

Cabe recordar que Harvard es una de las instituciones más prestigiosas del mundo con como una de las colegiaturas más caras también.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Debido a lo anterior, generalmente ingresan alumnos de familias acaudaladas como aquellos con un conocimiento más allá del promedio, que pueden acceder a alguna de sus becas.





TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music