Xpertos lanza convocatoria para encontrar talento

Xpertos lanza la convocatoria para encontrar a personas con talento, por lo cual los interesados e interesadas podrán audicionar este sábado 4 de diciembre totalmente gratis, y donde podrán obtener varios premios como: videoproducciones, sesiones fotográficas, emanager artístico, SEO en redes sociales, grabaciones de audio y conducción en YouTube, inscríbete al 614-597-5502.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Si consideras que cuentas con algún arte como: canto, baile, comedia, creador de contenido, entre otros, esta es tu oportunidad para demostrarlo esa noche titulada Talent Xpertos, esta plataforma te ayudará a desarrollar tu cualidad artística, siendo el objetivo de este proyecto catapultar a los próximos artistas chihuahuenses que le den vuelta al mundo con su talento, ya que al ser integrarte de este nuevo concepto que hay en la ciudad podrán ayudarte aumentar tus seguidores y fans en las redes sociales, de igual modo cuentan con diseñadores, fotógrafos y un equipo dedicado a llevar a cada una de las estrellas a un nivel nacional e internacional.

Sólo por mencionar algunos de los que ya integran esta plataforma están: Anaí Zúñiga, Diego Nelse, Dante Quintero, Érick Pando, Gerardo Reyes, Dizán Siqueiros, Six One Four, actuales campeones mundiales de hip hop, Payaso Chapetín, Sider, Johana Lira, Víctor Orozco, Óscar Pulido, Brenda Borroel, Juan Royo, Arturo Alarcón, Joel Marín, Astrid Molina, Alfonso Márquez, Musical Milagro, Frank exvoz México, y tú puedes incrementar la lista.

DATO:

Este sábado 4 de diciembre puedes sacar a relucir tus habilidades artísticas y poder pertenecer a esta casa creativa, la más grande del norte del país