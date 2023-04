¡¿Ya lo viste?! Estrenan video musical sobre la historia y actualidad de Nuevo Casas Grandes

El canal de YouTube del Municipio Nuevo Casas Grandes ha publicado un video titulado "ESTO ES NUEVO CASAS GRANDES", que muestra la cultura y la belleza natural de esta ciudad del norte de México, en el marco del 100 aniversario de la Municipalización de Nuevo Casas Grandes.

Con la composición de una canción, describen todos los atractivos que tiene este municipio. En la interpretación participan distintos artistas locales, que con su talento, nos incitan a visitar Nuevo Casas Grandes.

Fundación de Nuevo Casas Grandes

El municipio de Nuevo Casas Grandes fue fundado en 1897. El municipio comenzó como una parada de tren que después la convirtieron en una estación del ferrocarril Río Grande, Sierra Madre & Pacific, que circulaba desde Ciudad Juárez.

En marzo de 1898 inició la construcción de la estación del ferrocarril, la cual terminó en agosto del mismo año. Debido a su auge económico, en 1899 extranjeros comenzaron a llamarla Nuevo Casas Grandes, para distinguirlo del pueblo Casas Grandes, pero los locales le siguieron llamando “La estación”.

Foto: Cortesía | Fototeca de Casas Grandes

En 2021 el Honorable Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes declaró el 24 de junio de 1897, como fecha simbólica de fundación de Nuevo Casas Grandes, ya que fue esta la fecha en que oficialmente circuló el primer ferrocarril entre Ciudad Juárez y la parada de Casas Grandes.

Presumen a Nuevo Casas Grandes con nueva canción

Por el marco del 100 aniversario de la Municipalización, el Gobierno Municipal de Nuevo Casas Grandes realizó un vídeo en el que muestran sus maravillas naturales, tradición y cultura, a través de un recorrido por lugares turísticos y la composición de una canción, interpretada por varios artistas de esta ciudad. El vídeo fue publicado en el canal de YouTube del Gobierno Municipal de Nuevo Casas Grandes.

El video comienza con la interpretación de la cantante Ethel en la estación de ferrocarril, cantante las siguientes líneas: “Déjame te cuento de un lugar lleno de vida y tradición. Se cumplen ya 100 años de su magna municipalización. Este es Nuevo Casas Grandes, ciudad chingona de gente unida. Este es Nuevo Casas Grandes, mi hogar y orgullo de la región”.

En el vídeo también aparece la banda Big Houses, cantando en la Colonia Dublán, comunidad mormona dentro del municipio. Después podemos apreciar las plazas Nogales y Benito Juárez, en donde el cantante Jha Juanna hace su interpretación de la letra.

Otra agrupación que aparece en el vídeo es Escuadra Norteña, que aparecen cantando en la Laguna Fierro “¡Vámonos, vámonos pal río! Que me quiero divertir. Si me voy pa la laguna, ¡nunca me voy a aburrir! Comiendo carnita asada o unas tortas sin rival, aquí los fines de semana, son algo sensacional.". Los demás lugares turísticos que podemos apreciar en el vídeo son el río Casas Grandes, sección Hidalgo y el estadio de beisbol Luis Cobos Huerta.

La perspectiva local del video ofrece una mirada única y atractiva a las tradiciones y maravillas naturales de la región, lo que lo convierte en una visita obligada para cualquier persona interesada en explorar la belleza de México.