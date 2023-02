¡Ya pasaron 18 años! ¿Cuál fue el primer video publicado en Youtube?

En la actualidad no hay forma de que imaginemos una vida sin Youtube, pues más allá de ser una plataforma de entretenimiento ideal para millones de personas, pero para otras se ha convertido en su trabajo.

Y es que aun que pareciera que esta plataforma ha estado con nosotros desde siempre, apenas se cumplirán 18 años desde que se publicó el primer video, muy distinto y corto a comparación de los que conocemos hoy en día.

Los primeros 19 segundos que Marcaron a YouTube

Hasta parece que YouTube lleva con nosotros toda una vida y de otros tantos se podría jurar que nacieron programados para ya saber utilizar esta plataforma, habiendo canales cómo el de Luisito Comunica o Werevertumorro México a nivel internacional cómo: Hola soy German, MrBeast o T-Series, qué han convertido a sus creadores en unas celebridades millonarias.

No obstante, el inicio de la plataforma fue muy distinto a lo que conocemos hoy en día y el primer metraje es un video de baja calidad con poco sentido, llamado ¨Me at the zoo¨.

“Muy bien. Aquí estamos frente a los elefantes. Lo realmente bueno que tienen estos chicos es que tienen largas trompas. Y eso es genial. Y eso es más o menos todo lo que hay que decir”, menciona el hombre mientras mira a la cámara, sin saber que estaba marcando el inicio de una gran historia.

¿Quién fue el primer 'Youtuber'?

Lo que realmente sorprenden fue el primer video de esta aplicación, pues se trata de Jawed Karim, co-fundador de la plataforma, quien en el 23 de abril del 2005 subió el primer video titulado ¨Me at the zoo¨.

Este chico fue y sigue siendo visto por miles de internautas, siendo en si el protagonista de esta historia, pero siendo el que menos cantidad de acciones recibió cuando fue vendida la plataforma por 1650 millones de dólares para Google, además de Jawed no le tenía mucha fe al crecimiento de YouTube.

Actualmente este icónico video cuenta con más de 227.806.603 visualizaciones, 11 millones de “me gusta” y 11.115.205 comentarios, siendo un fenómeno mundial junto con la aplicación.

