Denuncia candidato del PVEM Cusihuiriachi agresión por parte de sujetos encapuchados

El aspirante a la Presidencia Municipal de Cusihuiriachi por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Sías Lugo denunció públicamente ser víctima de privación de la libertad, robo y violencia por parte de sujetos encapuchados, quienes, de acuerdo a la queja, le exigieron retirarse de la campaña.

Tras ser objeto de las agresiones, el candidato acudió inmediatamente ante la Fiscalía General del Estado de Distrito Zona Occidente para interponer la querella en contra de quien resulte responsable, además de informar a la dirigencia del PVEM en el estado sobre lo ocurrido.

A través de un comunicado, el candidato del PVEM señala textualmente lo siguiente:

“Por este medio, quiero denunciar públicamente el ataque cobarde del que fui objeto en la mañana del día de hoy (1º de mayo), aproximadamente a las 10:30 a.m. Me abordó un grupo de personas encapuchadas, quiénes me levantaron y golpearon. Me amenazaron para que desista de mi intención de contender por la presidencia del Municipio de Cusihuiriachi en las elecciones que se aproximan. Dijeron que este es solo un aviso, que si insistía en contender me iría peor”.

“Dañaron los vidrios del vehículo en el que un servidor viajaba solo, mi teléfono celular con número 625 584 61 60 y los documentos personales que portaba fueron sustraídos por los susodichos”.

“Después de ocurrido el hecho solicité ayuda y recibí atención médica en la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Posteriormente, me presenté ante la Fiscalía Zona Occidente de Cuauhtémoc para presentar una denuncia formal contra quién o quiénes resulten responsables de este ataque directo a mi persona”.

“Finalmente, informé al representante estatal del Partido Verde Ecologista de México sobre los hechos explicados con anterioridad para solicitar al IEE la activación del protocolo de seguridad establecido para estos efectos”.

“Considero injusto que a través de estos actos deplorables se quiera coartar mi derecho constitucional de ser votado para un cargo público. Gracias a Dios que no pasó a mayores. Me atendí médicamente y en unos días estaré totalmente recuperado. Dios con nosotros”, concluye el escrito.

Destaca que con este suman dos los casos de amenazas en contra de personalidades relacionadas con la función pública y política de Cusihuiriachi, recordando la denuncia que hiciera el alcalde Cayetano Ordóñez Rodríguez por amenazas recibidas a través de su teléfono celular, que ocurrió minutos después de haber denunciado irregularidades cometidas por la anterior administración municipal.