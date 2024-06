Inconformes habitantes en el municipio de Balleza por cierre de casillas donde emitirían su voto

Habitantes de la comunidad de El Vergel en el municipio de Balleza, se encuentran inconformes por el cierre de tres casillas en la que pretendían emitir su voto decenas de habitantes.

Las casillas que cerraron se encuentran en la escuela Niños Héroes en el Ejido Guajolotes, y la otra es la casilla en la comunidad de Los Pilares, y otra que se encuentra sobre la carretera de Balleza a Guadalupe y Calvo, lo que dejó a decenas de personas sin la posibilidad de poder emitir el voto correspondiente.

Se trata de la Sección 114 que abarca tres casillas del municipio de Balleza, donde los habitantes se inconformaron porque sin previo aviso les negaron el voto de cada uno de ellos y les informaron que podrían votar, pero en otra casilla que se encuentra a más de 170 kilómetros de distancia y que por tiempos y recorrido sería casi imposible que puedan emitir el voto durante este día.

“No podemos votar, queremos participar, pero no podemos, cerraron las casillas sin avisar, no nos dicen porque, solo se llevaron el material y nos dejaron fuera de las instalaciones, la mayoría de nosotros somos indígenas, pero queremos participar, si no podemos participar la elección no debería de contarse en el municipio” comentó Claudia, una de las inconformes.

Explicó que les han pedido ir a votar a otra comunidad, pero que no cuentan con los medios para recorrer más de 170 kilómetros, y que la mayoría de los integrantes de la comunidad son indígenas que no tienen la facilidad de trasladarse de una comunidad a otra en cuestión de minutos para poder hacer ese recorrido.

Durante la sesión del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), la representante del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que las tres casillas fueron cerradas por cuestiones de seguridad y que los representantes del partido en la Asamblea Municipal, les alertó de todo lo que esta ocurriendo en esa zona del estado.

“Se está poniendo muy feo, hay personas encargadas de los paquetes que se quieren retirar y regresar a Chihuahua, porque los ministeriales no quieren asegurarlos” fue parte del mensaje que compartió el representante en Balleza del PAN y aseguraron que no iban a poner en riesgo al personal y solicitaron presencia de elementos de seguridad para resguardar a los trabajadores electorales y los paquetes.