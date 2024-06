¡Jornada electoral inclusiva! Personas con discapacidad ejercen su derecho al voto

Las personas con discapacidad también estuvieron presentes en diversas casillas que se establecieron en Chihuahua capital para ejercer su derecho al voto, entre ellas se pudieron observar algunas con sillas de ruedas, con andadera, muletas, donde la mayoría de estos ciudadanos iban acompañados de un familiar que los auxilió para realizar este deber cívico.

El señor Juan indicó sobre su discapacidad para caminar: “Tuve un accidente automovilístico hace 32 años, desde entonces estoy en esta silla de ruedas, ahora este es mi carro -dijo entre risas-, y cuando hay elecciones les digo a uno de mis hijos que me acompañe a la casilla para votar, ya que a veces en los lugares que nos toca para poder acceder a las instalaciones se nos complica un poco, y pues aquí estoy poniendo mi granito de arena para ser de México algo mejor”.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

De igual manera, Teresa, una mujer adulta, expresó sobre su problema físico en las piernas: “Los doctores me diagnosticaron osteoporosis, ya que de repente empecé a sentir que mis piernas no soportaban mi peso, me cansaba muy rápido, y me tenía que sentar cada 20 minutos, no aguantaba mucho parada, una vez me caí, y mis hijos decidieron ya, por mi seguridad, que usara silla de ruedas, y son ellos quienes me mueven para cada lugar, en este caso para dar mi voto a la persona que yo considere que nos vaya mejor”.

Asimismo, Mónica señaló: “Tengo diabetes, ya me amputaron una pierna, y pues procuro seguir las indicaciones al pie de la letra del doctor para no perder la otra pierna, trato de hacer todos los quehaceres de la casa y cumplir con estar presente en los festivales de mis mis hijos, mi esposo me apoya en todo, y ahora el viene conmigo para juntos votar y dejarles a nuestros hijos un futuro con más esperanza en cuestión de líderes políticos”.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, cuando el personal de la casilla llegue a identificar a una persona con discapacidad intelectual en la casilla, según las indicaciones del sitio oficial Igualdad INE, se debe acercar de manera respetuosa a ella para ofrecerle ayuda, después revisar que tenga su credencial para votar, y que esa es la casilla que le toca.

Explicar de manera clara a la persona con discapacidad intelectual cuál es el proceso para votar, preguntar si tiene alguna duda sobre el proceso del mismo y si tiene dudas, volverle a explicar usando palabras sencillas e informarle a la persona con discapacidad intelectual que puede preguntar las veces que necesite.

Es de destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley más importante de México, y en su primer artículo de la Constitución dice que está prohibido discriminar a cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad, de igual manera señala que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, entre éstos el derecho a votar.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

De acuerdo con la información del sitio oficial Igualdad INE, el personal de casilla cuenta con una serie de objetos que se deben poner a la disposición de las personas con discapacidad que lo soliciten como son: Mampara especial, plantilla en sistema Braille, sello de “X”, cojín de tinta.

Además, si lo requieren, pueden ser apoyados por alguna persona de confianza para colocar su voto en cada urna o recibir acompañamiento de un funcionario de casilla para buscar su nombre en la lista nominal, acercarle la mampara especial y realizar su voto en secreto, como fue el caso en algunas de las casillas.