PREP al 70 por ciento: Marco Bonilla arrasa con casi 30 puntos de ventaja

Al corte efectuado a las 09:30 horas y con el 70.44% de avance que se tiene en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el abanderado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, aventaja por 29.68 por ciento a su contrincante más cercano.

De acuerdo al corte comentado, de las 5 mil 776 actas que se tienen, han sido capturadas ya 4 mil 069, por lo que se resta el 29.56 por ciento de estas por ser registrado en el sistema; empero, se observa una considerable ventaja para el panista, quien estaría afianzando su reelección.

En ese tenor, se tiene que Bonilla Mendoza cuenta hasta el momento con 146 mil 728 sufragios a su favor, los cuales le fueron otorgados por la ciudadanía en esta contienda electoral.

Por su parte, Miguel Francisco La Torre Sáenz, contendiente por Morena y Partido del Trabajo (PT) ocupa el segundo lugar en la presidencia municipal de Chihuahua, con un 28.89 por ciento, lo cual representa 72 mil 380 sufragios.

Enrique Carlos Valles Zavala, de Movimiento Ciudadano cuenta con 12 mil 315 votos a su favor; es decir, el 4.9 por ciento. Le sigue Rosario Florentina Montoya Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien, a pesar de haber declinado por el morenista, logró obtener 5 mil 883 sufragios, lo que significa el 2.3 por ciento.

Finalmente, se tiene que para los partidos de reciente creación a nivel local, Pueblo y México Republicano, obtuvieron con el 0.83 por ciento y el 0.73 por ciento, respectivamente. De esa manera, al no alcanzar el 3 por ciento de votos requeridos, el PVEM no recobrarían su registro y los nuevos partidos no lo podrán mantener.

El total de votos que se tienen contabilizados a la fecha son 250 mil 488, de los cuales 241 mil 242 fueron para algunos de los candidatos antes mencionados; 226 (0.09 por ciento) para candidatos no registrados; y 9 mil 030 (3.6 por ciento) fueron anulados.