Xóchitl Gálvez niega derecho de réplica a Alejandro Murat

Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, acudió a la casa de campaña de la candidata de Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez, para que le diera derecho de réplica a supuestos señalamientos de su "reclutamiento" a Morena, a lo que la candidata se negó.

Que "vaya a ver su jefa" Claudia Sheinbaum, dijo Xóchitl Gálvez en su conferencia ante reporteros, luego de enterarse que el exgobernador de Oaxaca se plantó a las afueras para poder entrar.

Alejandro Murat dijo que demandará a Xóchitl Gálvez por la vía civil y penal, así como a quien resulte responsable por las acusaciones que hace la candidata en su contra.

Me encuentro afuera de la casa dónde se está llevando a cabo la conferencia de la candidata @XochitlGalvez, vine a ejercer mi derecho de réplica, ante las reiteradas menciones y mentiras que ha hecho sobre mi persona en este periodo de campaña. Aún no me dejan entrar.… pic.twitter.com/6cfvGDLBwA — Alejandro Murat (@alejandromurat) March 27, 2024

Esto ocurrió mientras la candidata presidencial realizaba su conferencia "Sin Miedo a la Verdad" en la que el expriista intentó entrar para reclamarle por sus declaraciones sobre que fue "reclutado" por Morena para embarazar las urnas el próximo 2 de junio, cuando se realicen las elecciones federales.

Ante esto, Murat Hinojosa manifestó ante los medios que Xóchitl lo difamó y pedía que lo dejara entrar para que ella le aclarara sus dichos, a lo que la candidata del PRI, PAN y PRD, le manifestó que "fuera con su jefa Claudia Sheinbaum".