Xóchitl Gálvez rechaza apoyo de Vox: “Yo pinto mi raya clarita, clarita”

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, reiteró que no aceptará apoyo del partido español de ultraderecha Vox y afirmó que ese partido es más fácil que se acerque a Morena.

La candidata Gálvez Ruiz fue cuestionada sobre un respaldo del partido ibérico —luego que en septiembre de 2021, algunos miembros de la bancada del PAN en el Senado se reunieron con Santiago Abascal, líder de Vox y que, recientemente, también los españoles ofrecieron apoyo en esta elección—, la hidalguense dijo tajantemente que no lo hará.

“Yo pinto mi raya clarita, clarita. No me ando con rodeos. Se lo dije al grupo parlamentario (del PAN). Yo no voy a esa reunión, no comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva”, puntualizó.

El jueves pasado, Vox, a través de la Fundación Disenso, ofreció su apoyo a la campaña de Xóchitl Gálvez para elaborar estrategias y liderazgos, rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

Ante esto, la prensa insistió hasta en dos ocasiones en preguntarle a la candidata opositora si aceptaría respaldo de Vox, pero esta reviró que: “No los he visto nunca en mi vida, no me han planteado nada, no existe ese planteamiento. Se lo inventan”, enfatizó.

Mario Delgado, líder del partido oficialista Morena, ha insistido en relacionar a la candidata panista con Vox, pero ella sostiene que es más fácil que este partido se acerque a Morena que a ella.

También, añadió que a ella la han tildado de trotskista y de ultraderechista, pero remarcó que no es ni una cosa ni la otra, “no soy una mujer de derecha, no soy radical en nada, soy una mujer que es capaz de hacer inclusión. No voy a ir con Vox a ningún lado”, sentenció.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador —que opina constantemente sobre el proceso electoral, lo cual es contrario a la norma electoral—, dijo este viernes, a manera de descalificación en contra de la oposición, que Vox es igual a sus adversarios.

Y ahora supe que un grupo afín al bloque conservador de México. Igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha, no, no, no es una nada más, son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un sólo bloque, no hay maticescriticó

El mandatario acusó que con la supuesta suma de Vox iba a haber guerra sucia en la contienda electoral de México y añadió que eso era positivo porque iba a ayudar a su movimiento político.

“Dice que ese grupo de derecha de España (Vox) ya se suma y va haber también guerra sucia, que bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando”, concluyó.