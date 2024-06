Xóchitl Gálvez reconoce el triunfo de Claudia Sheinbaum en el conteo rápido del INE

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez reconoció el triunfo que obtuvo la candidata morenista Claudia Sheinbaum en el conteo rápido del INE con un 58 por ciento de los votos a su favor.

"Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y no hay información que sugiera que esto pueda cambiar", dijo.

En un discurso a la prensa, Gálvez Ruíz dijo que en su llamada con la morenista, le deseó que "pueda resolver los problemas a los que se enfrenta México".

"Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un mexino con mucho dolor y desee que ella pueda resolver los proble de nuestra gente (...) se que si le va bien a su gobierno le va a ir bien a nuestro país", agregó.

Dijo que "sin duda es un gran momento histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta, es parte de los importantes avances que materia de igualdad de género que hemos logrado".

Sin embargo, dijo: "quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y de indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas, saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia".

"En la campaña dejé en claro las profundas diferencias que me separan del programa de gobierno de Morena y sus aliados. Hacia delante y desde la oposición continuaré ejerciendo una labor vigilante, criticando lo que no esté bien, proponiendo soluciones realistas a los problemas y defendiendo las causas en las que sinceramente creo, como el apoyo a las madres buscadoras, la lucha de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el combate a la corrupción y por supuesto el impulso a las energías limpias, entre otras causas".

“Ahora es momento de dejar atrás el encono propio de las campañas para pasar a una fase de reconciliación en que se privilegió lo que nos une como habitantes de nuestra casa común que es México, no podemos cerrar los ojos al hecho de que este fue un proceso electoral profundamente inequitativo marcado por la intervención sistemática del poder ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales"

"Ha sido además el proceso electoral más violento de la historia de nuestro país y quiero expresarme mi más profundo agradecimiento a quienes me apoyaron en esta campaña".

Finalmente, Xóchitl Gálvez agradeció a los líderes de los partidos políticos PAN, PRI y PRD, así como a los ciudadanos a los "Xochilovers" y en general a todos los ciudadanos de la Marea Rosa.

“Guardaré este recuerdo entrañablemente por el tiempo que Dios decida prestarme esta tierra, en esta tierra hacia el futuro cuentan y contarán conmigo como una guerrera que nunca dejará de luchar por un México en el que se respete la vida, la verdad y la libertad, milito y militar en la causa invencible de la democracia y no vamos a permitir que se atente contra ella”.

Por un momento y antes del discurso hubo caras largas, silencio y tristeza dentro del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez fueron notorios de quienes se encontraban en el salón Castillo, del hotel Presidente Intercontinental, luego de darse a conocer los resultados preliminares de la votación por parte del Instituto Nacional Electoral, que dan el triunfo a Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la todos los candidatos que participaron en estos comicios, incluyendo a la candidata de Fuerza y Corazón por México.

"Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato de Movimiento Ciudadano, a la candidata del PRI PAN PRD y desde luego, con todo mi afecto y respeto felicito a Clauda Sheinbaum quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años", dijo.

En los primeros minutos del 3 de junio, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que el conteo rápido mostraba una amplia ventaja de la morenista con el 58 por ciento de los votos, mientras Gálvez Ruíz presentaba poco más del 26 por ciento.