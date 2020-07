A la baja, recaudación fiscal por la pandemia

La recaudación fiscal en el país mantiene una tendencia a la baja durante los últimos meses de contingencia sanitaria, con una diferencia de hasta un 13% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a que el Sistema de Administración Tributaria percibió menos ingresos por ISR e IVA en el mes de junio.

Pese a que la recaudación superó en 53 mil 600 millones de pesos el monto obtenido en el mismo periodo del año anterior, en una comparativa mensual la recuperación va a la baja.

El SAT llegó a junio por debajo de la meta de ingresos tributarios como es ISR, IVA e ISR, principalmente, respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020, de un billón 816 mil 189.7 millones de pesos, quedando una diferencia de 68 mil 505 millones de pesos por alcanz ar.

Al mes de mayo, la Secretaría de Hacienda recaudó 221 mil millones de pesos por impuestos, lo que representó una caída de 30 mil millones de pesos frente a lo recaudado en mayo de 2019. El Impuesto al Valor Agregado (IVA), pasó de 88 mil millones de pesos en mayo 2019 a 57 mil millones de pesos este año, es decir una caída de 34%.

Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pasó de 36 mil millones de pesos a 27 mil millones de pesos, siendo una reducción del 23%. Y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se registró un incremento de 5% para llegar a 6 mil millones de pesos.

De acuerdo con la diputada federal Patricia Terrazas, el aumento de recaudación en el primer semestre conforme al mismo periodo del 2019 se debe a la aplicación de las nuevas reformas para diferentes medidas recaudatarias.

Tal es el caso del aumento de sanciones para empresas fantasmas, lo que generó el cese de compra de facturas. Así como el otorgamiento de facultad para solicitar y efectuar requerimientos. También debido a la base de datos de los contribuyentes, lo que los obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales.

“Algo que no podemos perder de vista es que la actividad económica aún está detenida en México, por lo que el consumo ha ido en caída, como el ingreso normal del ISR”, explicó.

Agregó que no puede haber pago de impuestos si no hay consumo, pese a que el SAT se encuentre activo en el tema de cobranza. “Yo qué más quisiera que la recaudación fuera en aumento porque se incrementarían las reparticiones para los estados y municipios, pero va a llegar un momento en que sin consumo la recaudación baje. Esta muy difícil porque aunque tengas buena ejecución en cobranza, no hay quien consuma”, finalizó.

