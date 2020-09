A las cocinas fantasma no les espanta el Covid

El Covid-19 se convirtió en la peor pesadilla de la humanidad, el miedo se apoderó de empresas, restaurantes, bares, y prácticamente de toda la sociedad, pero hubo un sector que ya estaba acostumbrado a trabajar sin ser visto y al que el cambio al confinamiento y a la nueva normalidad, no le produjo la menor inquietud: las cocinas fantasma.

Este sector se caracteriza por vender comida, pero no se trata de un restaurante, su peculiaridad es que tienen cocina, pero no tienen mesas y su servicio es sólo un take out o entrega a domicilio.

A través de apps como Savorly las también llamadas dark kitchens encontraron una forma más fácil de conectar con sus clientes.

En México es cada vez más común encontrar este tipo de servicio, ya sea de forma tradicional como un papel pegado en un poste con un teléfono, a través de una página en alguna red social y ahora desde un smartphone por medio de una app.

Savorly vio en este concepto la oportunidad de un negocio. La app ofrece a cocineros ampliar su base de clientes además del servicio de entrega, para que no inviertan dinero, tiempo ni energía demás en su negocio.

“Normalmente una persona con este tipo de negocio además de cocinar tenía que llevar la comida, gastaba tiempo y energía, pero con la app nosotros ofrecemos la entrega de los alimentos”, contó a

El Sol de México Bernardo Islas, director general de la aplicación.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), como efecto de la crisis y el crecimiento del comercio electrónico por el confinamiento, entre las categorías con mayores incrementos en los pedidos están salud, tiendas departamentales y comida.

En su más reciente reporte Impacto Covid-19, la AMVO destaca que las visitas a sitios relacionados con entrega de comida se han convertido en un hábito adoptado por el internauta en esta nueva normalidad.

Savorly aprovechó esta oportunidad.

En lo que va del año, esta app ha registrado 35 mil descargas, de las cuales 20 mil se hicieron entre abril y junio, los meses de mayor confinamiento social.

Bernardo Islas comentó que la app surgió con la idea de generar una oportunidad para los cocineros que no pueden hacer una inversión en restaurante por todo lo que conlleva, sin embargo la pandemia los ha impulsado.

“Chefs que tuvieron que cerrar sus locales o que perdieron su trabajo a raíz de la pandemia han podido retomar su actividad a través de esta app”, señaló.

El directivo destacó que la plataforma no sólo les ha permitido retomar su actividad, sino que en muchos casos ha mejorado sus condiciones, ya que hay cocineros que están facturando hasta 30 mil pesos al mes, en algunos casos más del doble de lo que ganaban en un restaurante.

Pero la app no es sólo para chefs o cocineros profesionales. Cualquier persona con buena sazón puede emprender mediante la plataforma.

De acuerdo con la Encuesta de seguimiento de los efectos del Covid-19 en los hogares mexicanos (Encovid-19) de la Universidad Iberoamericana, dos de cada tres hogares en el país disminuyeron sus recursos disponibles durante la cuarentena. Para muchos, vender comida se ha vuelto la opción para generar ingresos.

De acuerdo con Islas, la app pasó de tener 10 mil cocineros a 15 mil en los tres meses más complicados de la pandemia, un crecimiento exponencial debido a la situación de confinamiento y el incremento de pedidos de comida.

La startup opera en 13 alcaldías de la Ciudad de México, pero prevé expandir sus operaciones al área metropolitana, Puebla, Querétaro, Monterrey y Guadalajara este año, y para 2021 busca llegar a Estados Unidos.

El modelo de negocio de la app es quedarse con 20 por ciento del costo del platillo que se vende, por lo que ofrece la capacitación del personal y una certificación de manejo higiénico de alimentos, así como la conexión con la app iVoy.