¡Corre por la tuya! Abarrotan sucursales de Carl's Jr; ofrecen hamburguesas a un peso

En el Día Internacional de la Hamburguesa a celebrarse este 28 de mayo, algunas empresas ofrecieron promociones para consentir a sus clientes para disfrutar del alimento más pedido por plataformas digitales en Chihuahua.

En la cadena Carl´s Junior México, se ofreció la “Famous Star” a un peso, en la compra de cualquier combo, lo que atrajo gran cantidad de consumidores.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

La empresa ha venido realizando este tipo de actividades desde el 2017. Este 28 de mayo de 2024 llegó el “Burger Day” en sus restaurantes a través de dicha promoción especial para todos los invitados, que aplica en comedor, para llegar y en drive thru; sólo no es válido en restaurantes dentro de aeropuertos.

Se trata de una promoción exclusiva para México. No aplica en combos infantiles, no válido con otras ofertas u promociones, y únicamente es válida en restaurantes participantes, según se detalló.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior ha atraído a un importante número de clientes de Carl´s Junior, especialmente en las sucursales de la avenida Tecnológico y del Periférico de la Juventud, donde se registra una buena demanda.

Otra de las cadenas que se unieron a este festejo fue “Jack in the box”, en donde en la compra de un combo, se otorga una Jr. Cheeseburguer, comprando en comedor o en drive thru hasta las 23:00 horas de hoy.

Asimismo, negocios locales como “Brick Bar” ubicado en Distrito 1, celebra el Día Internacional de la Hamburguesa ofertando a 139 pesos su famosa burger rockefeller, menona, champion, bubba grum y american muscle, acompañadas de papas sazonadas.