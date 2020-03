Abierto el 50% de negocios en Parral

La mayoría de los comercios en la ciudad están dejando entrar a la clientela ahora con la contingencia de coronavirus sin embargo señalan encargados de comercios que es poca la gente que entra a las tiendas, toman las medidas preventivas que les han dicho y hay negocios en que se les está diciendo a la gente que tome su distancia.

Alrededor del 50 por ciento del comercio en el centro de la ciudad continua abriendo al público, principalmente zapaterías, tiendas de ropa, importaciones, florerías y celulares que ante la contingencia del Covid-19 que ya entro en su fase dos, donde no se recomienda que abran y exhorta a las personas a no salir de casa, los comercios están abriendo en general, las calles se ven desoladas con poco tráfico y personas caminando.

En las calles mercaderes, 20 de noviembre, colegio, coronado, Jesús García, Flores Magón, Guadalupe Victoria y plaza Guillermo Baca aún continúan abriendo al público peleterías, peluquerías, zapaterías, tiendas de ropa, importaciones, ferreterías, tiendas de regalos, de aparatos electrónicos, tiendas departamentales, florerías y tiendas de celulares, debido a la contingencia por el coronavirus las autoridades sanitarias recomiendan a la población de no salir de casa y a los comerciantes a no abrir sus negocios para prevenir contagios de personas en el estado, en Parral alrededor del 50 por ciento del comercio y negocios del centro de la ciudad están abriendo al público.

José Carlos Robles gerente de una zapatería de la calle mercaderes indicó que con la contingencia es poca la gente que anda en las calles y por lo tanto son pocos los clientes que entran a la tienda, ellos llevan las medidas sanitarias que les han dicho; como lo es el gel antibacterial, no saludan de mano y respetan la distancia de un metro y medio de una persona a otra, dijo que si está entrando la gente al negocio sin embargo es poca.

Karen Torres una de las encargadas de una tienda de ropa consideró que hasta un 80 por ciento menos han tenido en ventas, la gente que anda en las calles es poca y la que entra algunas personas no compran solo ven la mercancía, dijo que de 150 personas que entraban al día solo 40 clientes están teniendo en el negocio, desde temprano realizan las labores de limpieza en la tienda, donde trapean con cloro y utilizan gel antibacterial para los clientes.

Juan Octavio Portillo de una tienda de importaciones consideró que les han bajado mucho los clientes hasta un 50 por ciento menos ahora con la contingencia, dijo que si están entrando los clientes pero son pocos, no se les ha hecho aglomeración, mencionó que los empleados usan cubre bocas y se están lavando las manos constantemente.

Yesenia Chávez empleada de una tienda de ropa considero que no se puede despachar en la calle, los clientes entran al local, sin embargo ellos como empleados están diciéndole a la gente que tome su distancia para que no estén cerca uno de otro, sobre todo cuando van a pagar en la caja, dijo que es lo que han visto en los medios de información, pero consideró que no es posible cerrar ya que de la tienda depende el sueldo de los empleados, indicó que hasta un 80 por ciento menos están vendiendo por la falta de clientes.

Evelin Carbajal empleada de un local de celulares consideró que hasta un 50 por ciento le han bajado sus ventas sobre todo en los accesorios ya que de 4 a 5 que vendía ahora solo se llevan dos, dijo que en el negocio no se les junta la gente ya que es poca la que sale a la calle.

