Académicos de Costa Rica, Perú y México participan en panel de sostenibilidad

El uso ético de la Inteligencia Artificial (IA), con valores y educación de género, son algunas de las aportaciones que mencionaron los especialistas de tres países en formación profesional, durante el panel internacional Transformación digital y sostenibilidad en la era de la IA: Redefiniendo el paradigma de la Educación Superior, dentro del Encuentro ANUIES – TIC, con sede en la Universidad Autónoma de Chihuahua 2024.

El tema del encuentro de este año es ‘El compromiso social de la Educación Superior en la transformación digital”, que se realizó del 18 al 23 de octubre, dentro de las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad de Chihuahua.

El panel de especialistas en Educación Superior y uso de la IA, fue moderado por Guadalupe Cid Escobedo, quien representó a la Universidad de Guadalajara; entre los panelistas participaron Héctor Benítez Pérez, por la Dirección General de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Autónoma de México (UNAM); Luis Alonso Castro Mattei, de MetaRed en Costa Rica; Norma Silvana Balarezo Perea, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de Perú; y Erika Sánchez Chablé, de la Universidad Autónoma del Carmen, (UNACAR), de México.

Te puede interesar: ¿Tienes un negocio propio? Inscríbete al Diplomado en Innovación y Emprendimiento en Cuauhtémoc

En su intervención, Silvana Balarezo dijo que hay miedo de que las herramientas de la Inteligencia Artificial, (IA), que pueden generar un cambio importante, caigan en malos usos y jueguen en contra de las personas. “Desde las universidades tenemos un gran compromiso de formar a las personas que van a cambiar el mundo y que van a liderar este cambio, para que tengan la oportunidad de aprovechar la IA, y no perdamos tiempo en preocuparnos en boicotear a los fabricantes para que no sigan produciendo, porque tenemos miedo de que nos puedan destruir, cuando realmente, si la IA se usa de manera y adecuada, podemos construir un mundo mejor”, aseveró Silvana.

Por su parte, Alfonso Castro, sostuvo que el reto más grande que tienen las universidades es cómo implementan las nuevas herramientas, como la inteligencia artificial, y cómo sacan provecho a esa personalización que permite la educación, lo que calificó como lo más poderoso que tiene la IA.

“Dejar de pensar que todos aprendemos igual y poder personalizar de acuerdo a como cada quien aprende, a sus preferencias, a sus horas de estudio, todo lo podemos captar, lo podemos procesar, y ajustar a los modelos de educación y de aprendizaje a los demás”, dijo Castro Mattei.

También se refirió al tema de competencias digitales, en el que él o la usuaria pueden poseer equipo de última generación, pero si no los sabe utilizar, no puede sacar provecho. “Los docentes nuestros están obligados a cumplir 30 horas de capacitación en temas de tecnología, a través de un sitio en el que se puede diseñar el compendio de herramientas para la capacitación. Eso permite que el docente pueda detectar que estudiante tiene o no competencias. Tenemos un programa para poder capacitar también a los estudiantes, de manera que podamos igualar y que puedan tener todos acceso a esas herramientas y las pueden utilizar adecuadamente”, compartió.

Silvana de Perú, comentó en ese sentido, afirmó que el reto son los docentes, no los estudiantes, porque quizás no cuentan con estos equipos en su casa, pero lo conocen y se adaptan fácilmente. Pero el docente no, y desde que tiene que dar su clase con un iPad, tiene que entrenarse.

Para los estudiantes, en las bibliotecas se han instalado unos módulos, con computadoras donde el estudiante busca su bibliografía, y tiene acceso a las bases de datos de investigación. Hemos creado es unos GPT para que ayuden esta búsqueda y para que además puedan consultar sus proyectos de investigación.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

La doctora Balarezo Perea mencionó que la universidad es un espacio de entrenamiento para que luego en el mundo real puedan adaptarse y puedan proponer nuevos modelos de negocio a partir de estos usos; además de realidad virtual y realidad aumentada. En los laboratorios de investigación promueve el uso de estas herramientas para evidenciar si se genera el logro del aprendizaje.

El doctor Benítez, de la UNAM, destacó compromiso el compromiso de preparar a los líderes del mundo, con nuevas competencias y habilidades, en un entorno digitalizado y automatizado, sin olvidar que son seres humanos, con responsabilidad social, y del medio ambiente, para lo cual, es muy importante conocer a la comunidad desde el punto de vista social y estadístico.

“Hay dos temas, el primero es la capacidad digital, y la educación en género. Eso nos abrió la oportunidad también para hablar de ética. Estamos en cambios en cambios tecnológicos, son cambios mundiales, que el ser humano, llevamos casi 120 años en un cambio frenético. Ese es otro cambio más, la inteligencia artificial; y es regresar a las bases, a la formación ética, a la formación de los valores, entendiendo las circunstancias y las diferencias”, expresó.

Por su parte, Erika Sánchez, en ese mismo tema y con la representación de la Red de Mujeres, dijo que en las universidades, con la cultura de la paz, de responsabilidad social y de sostenibilidad, es la base de todo lo que a través de las universidades se impulsa.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Si realmente regresamos al concepto básico, más allá de la tecnología; y que las tecnologías son esas herramientas y plataformas que ayudan, sí y podremos hacer un cambio en las nuevas generaciones. Es algo importante desarrollar habilidades transversales, que se han perdido en las últimas generaciones: como el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Lamentablemente cuando llegan a las universidades, llegan con muchas carencias y eso dificulta llegar al objetivo, que es la tecnología como tal”, señaló Erika.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sobre la igualdad de oportunidades, refirió que no son las mismas las que tiene una mujer mestiza en la ciudad de Chihuahua, a una mujer rarámuri, de la Sierra, quien además de ser indígena, habla otra lengua que no es español, y que las instituciones no les brindan la oportunidad de formarse en las universidades.

Delicias Ofrece Facultad de Contaduría de la UACH doble grado a estudiantes

“Las tecnologías están ahí para apoyar, pero no son la razón de ser; o que por ellas vamos a lograrlo. Hay que regresar a lo básico. Si vamos a hacer un cambio en la sociedad, tenemos que regresar a los valores, y a través de la tecnología tenemos mucho por hacer, pero trabajamos en conjunto con la visión institucional”, compartió.

Para finalizar, Erika Sánchez añadió que como instituciones, el propósito es formar seres humanos que influyan y que cambien la sociedad, para crear un mejor panorama de México.