'Acompáñenme a renunciar’, la nueva tendencia en Tiktok para dejar empleos tóxicos

Seguramente en los últimos días has visto en redes sociales videos con la frase “Acompáñame a renunciar”, se trata de la nueva tendencia en TikTok para dejar empleos tóxicos, pero ¿de qué trata el nuevo reto? A continuación, te lo explicamos.

Los considerados “trabajos tóxicos” son aquellos en donde el empleado ya no siente alguna motivación o incentivo para ir a laborar a su centro de trabajo, debido a que son espacios donde no se le respetan sus derechos como trabajador, no se realiza un pago justo por los servicios prestados o simplemente porque no se cuida el ambiente laboral para evitar la rotación de personal, algo que no hace bien a los trabajadores.

Las situaciones anteriores pueden generar estrés y ocasionar que el trabajador no se sienta a gusto en su ambiente laboral, lo que puede ocasionar que la persona se cuestione si debe continuar con el empleo o se plantee la posibilidad de renunciar, esto a pesar de que en muchos escenarios no es fácil, ya que de por medio existen deudas, compromisos económicos y responsabilidades como el mantenimiento de los hijos.

No obstante, hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, parecen ya no tolerar tan fácilmente en un trabajo donde no se les respeten sus derechos laborales, lo que ha provocado que muchos, lejos de sentirse mal, han utilizado TikTok para desahogarse, poniendo de moda la frase “Acompáñame a renunciar”.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA TENDENCIA EN TIKTOK?

Bajo la frase “Acompáñame a renunciar”, algunos usuarios de TikTok han mostrado a través de sus videos cómo han dejado su puesto laboral para ser felices, incluso, algunos de ellos han animado a las personas a emprender un negocio para poder tener ingresos de manera libre y sin necesidad de obedecer a un jefe.

Y es que, a pesar de que renunciar puede ser complicado para muchos, debido a que el empleo regularmente ofrece seguridad económica por los sueldos periódicos y fijos, para otros más este trend ha sido una oportunidad para motivarse y arriesgarse a emprender y dejar atrás una vida de presiones para cumplir con ciertas tareas, horarios establecidos y una serie de requisitos que hacen que muchos decidan optar por un nuevo camino.

Es así como esta nueva tendencia se ha hecho viral, mostrando videos en el que muchos usuarios en TikTok han decidido compartir sus casos, haciendo una muestra de su último día de trabajo o la forma en cómo dieron las gracias en su empleo, señalando de forma directa cómo es renunciar a un trabajo que les gusta, en donde muchos hicieron alusión a temas de salud y estrés, como los principales motivos por los que dijeron adiós.

“Ya salí, no pasad nada, al cabo morrillos no tengo”, “Al fin prioridad a mi salud”, “Adiós Godinez Life, adiós estrés”, “Me sentí liberado”, “Acabo de renunciar a un trabajo que no me hacía feliz” y “Nunca había sentido tanta paz y tanta tranquilidad como en este momento”, fueron algunas de las frases que acompañaron a algunos de los videos mostrados en TikTok, mismos que te presentamos a continuación.

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS ANTES DE RENUNCIAR

A pesar de que muchos ya desean dejar ese trabajo que no les hace feliz, lo cierto es que los expertos tienen algunas recomendaciones que debes de tomar en cuenta antes de renunciar, y una de las más importantes es hablar con tu jefe para hacerle saber que ya no deseas estar en el trabajo y que deseas emprender un nuevo camino, esto te ayudará a que te puedan expedir una carta de recomendación y la puedas entregar a un nuevo empleo.

Otra sugerencia, es que, si estás pensando en abrir un nuevo negocio, revises las historias y consejos de los grandes empresarios, en ellas podrás encontrar consejos importantes, debido a que ya tienen un camino trazado y para ti será más sencillo no caer en errores que ellos ya cometieron.

Finalmente, antes de dejar un empleo, es importante saber que tiene que ser cuando ya tienes un nuevo trabajo asegurado, solo de esta manera podrás hacer frente a tus compromisos económicos, o bien, comenzar a ahorrar e investigar los mejores consejos antes de, en el caso de que pienses emprender un negocio, para adquirir nuevas habilidades.

