Agradecido Federico Baeza con Coparmex

“La experiencia empresarial más importante de mi vida”, expresó Federico Baeza sobre el término de su administración al frente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua luego de tres años.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Baeza indicó sentirse profundamente agradecido con el sector empresarial por brindarle la oportunidad de representar las iniciativas y proyectos que se llevaron a cabo durante los tres años de administración, durante los cuales contó con el apoyo de todo un consejo de trabajo a quienes dijo agradecer ampliamente.

“Ha sido la experiencia empresarial más importante de mi vida”, explicó, a la par que agradeció a los medios de comunicación, su familia, los empresarios y colaboradores que se sumaron a su liderazgo.

Respecto a la renovación del consejo al mando de Jorge Cruz Camberos como presidente entrante, expresó sentirse contento y satisfecho al saber que la nueva administración llegará con mucha energía de trabajo.

“Estamos muy contentos porque el sindicato quedará en buenas manos y que haya continuidad en los esfuerzos principales que fueron el hacer contrapeso, así como acompañar y aconsejar al sector y a veces ser un punto de referencia de toma de decisiones de muchos empresarios y muchos temas de capacitación, de trabajo, de apoyo”, dijo.

En cuanto a sus planes próximos, indicó que se dedicará de lleno a su empresa de productos cárnicos. “Dicen que tiene uno que estar donde le cause adrenalina, y a mí la adrenalina me la hace sentir la empresa donde participo, entonces yo me regreso a mi empresa”, dijo y agregó que continuará siendo parte de diversos consejos empresariales.

Te recomendamos: Ráfagas --Piden intervención de Segob en La Mojina --Van por recuperación económica de la entidad --Alcaldes solicitan audiencia con JCJ

Local Desplome histórico de los precios del petróleo