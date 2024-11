¡Alerta! Detecta Condusef dos nuevas modalidades de fraude

La estafa del paquete y la estafa en el pago de multas son dos modalidades de fraude que han cobrado relevancia en los últimos meses, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió algunas medidas de protección.

La más reciente estafa en viralizarse a través de redes sociales es el fraude del paquete. Este engaño ha afectado a muchas personas, quienes, tras compartir su experiencia en redes sociales, buscan evitar que más personas caigan en la trampa, reportó la Comisión.

En esta se recibe un mensaje de texto falso que informa que un supuesto paquete no ha podido ser entregado tras varios intentos, solicitándote un código o confirmación para poder recibirlo.

Al proporcionar este código o hacer clic en el enlace, las personas estafadoras pueden tomar control de tus datos. Con acceso a tu cuenta de WhatsApp, los delincuentes envían mensajes a tus contactos solicitando depósitos bancarios bajo pretextos de emergencia, logrando así robar dinero de tus personas conocidas.

Para protegerte, es necesario que no compartas códigos o accedas un enlace: Si recibes un mensaje solicitando un código para la entrega de un paquete que no esperas, no lo compartas, ni hagas clic en ningún enlace.

Verifica con la empresa de mensajería: Si tienes dudas sobre una entrega, contacta directamente a la empresa de mensajería a través de sus canales oficiales.

Activa la verificación en dos pasos: Habilitar este tipo de autenticación en aplicaciones como WhatsApp te otorga una protección extra en caso de que intenten hackear tu cuenta, detalló la Condusef.

Otro de los fraudes más comunes actualmente es el relacionado con el pago de multas. En este tipo de estafa, las personas defraudadoras envían correos electrónicos o mensajes de texto que aparentan ser notificaciones oficiales de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), exigiendo el pago de una supuesta multa. Estos mensajes están redactados de manera que generan preocupación, presentando la deuda como urgente y advirtiendo sobre posibles repercusiones legales si no se resuelve de inmediato.

Para evitar caer en ello, la Comisión recomienda verificar el correo: La SAF ha advertido que cualquier correo que provenga de un dominio diferente a @finanzas.cdmx.gob.mx es potencialmente fraudulento.

No hagas clic en el enlace de pago: Estos links generalmente dirigen a páginas falsas que imitan el diseño de los sitios oficiales. Dichas páginas buscan obtener tus datos personales y bancarios.

Redacción alarmista: Los mensajes suelen estar redactados con palabras que sugieren que el pago debe realizarse de manera urgente, lo cual busca que tomes decisiones apresuradas sin verificar la autenticidad del aviso.

Reporta los correos sospechosos: Comparte tu experiencia si fuiste víctima o si has identificado un posible fraude. Tu comentario puede ayudar a que otros no sean víctimas. Visita el Portal de Fraudes Financieros de la CONDUSEF en: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php y conoce los detalles.