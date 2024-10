Alza al salario mínimo afecta gravemente a las empresas: Bloque Empresarial Fronterizo

El alza al salario mínimo está afectando gravemente a las empresas. Según el presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, Jesús Manuel Salayandía Lara, mientras se promueve un aumento en los salarios, no se están implementando medidas efectivas para controlar la inflación ni para fortalecer la productividad de las empresas locales.

Salayandía Lara explicó que esta falta de apoyo está llevando a las grandes empresas, como las maquiladoras, a automatizar sus procesos. "Lo que están provocando por no apoyar a las empresas es que están empezando a automatizar muchas cosas y eso se traduce en la pérdida de empleos", advirtió. Para él, la medida, lejos de beneficiar al trabajador, se convierte en una estrategia recaudatoria que no permite que los empleados vean un aumento real en sus ingresos.

Te puede interesar: Conferencia Global TCI: Invita Rebeca Hwang a clústeres a aprovechar beneficios de la IA

El líder empresarial también hizo hincapié en la necesidad de que los trabajadores reciban salarios más altos, pero advirtió que el problema persiste: "Cuando pagan más, también los precios suben". Esta dinámica crea un ciclo en el que, a pesar de los aumentos salariales, los trabajadores siguen sin poder completar sus gastos.

Salayandía resaltó que es fundamental que el gobierno busque un equilibrio entre el aumento del salario mínimo y el control de la inflación. "Tienen que trabajar en buscar la manera de subir el salario, sí, pero también controlar bien la inflación", enfatizó, subrayando la interconexión entre estos dos factores.

La crítica también se extendió hacia la gestión de los impuestos y trámites que enfrentan las empresas, que a menudo complican el mantenimiento de una plantilla laboral formal. "Las empresas se les están yendo con los impuestos y con una serie de cosas que hacen muy complicado tener un plantel de gente trabajando formalmente", añadió.

Foto: Salvador Miranda / El Heraldo de Juárez

Salayandía propuso que el gobierno federal debe concentrarse en mejorar la productividad de las empresas como un medio efectivo para asegurar que los aumentos salariales se traduzcan en un bienestar real para los trabajadores. "La única forma y que no dicen es trabajar en la productividad de las empresas", subrayó.

El presidente del Bloque Empresarial Fronterizo cerró su discurso resaltando la urgencia de abordar estas cuestiones. Sin un apoyo adecuado a las empresas y sin medidas para controlar la inflación, el futuro del empleo y el desarrollo económico en la región se ve amenazado.

Con este llamado, Salayandía busca que las autoridades tomen conciencia de la importancia de un entorno empresarial saludable, donde tanto los trabajadores como las empresas puedan prosperar en un marco de colaboración y sostenibilidad.

El gobierno federal se está acabando a las empresas con el alza al salario mínimo, pero no hacen nada para bajar la inflación y no trabajan en la productividad, ni en el fortalecimiento de las empresas, sentenció el presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, Jesús Manuel Salayandía Lara.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Expuso que lo que están provocando por no apoyar a las empresas, es que las grandes empresas que pueden como son las maquiladoras, están empezando a automatizar muchas cosas y eso se traduce a la pérdida de empleos porque sale muy caro, es decir, se vuelve recaudatorio en lugar de que realmente el trabajador gane más y se pueda completar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Las empresas que pueden automatizar o robotizar sus procesos en la industria lo está haciendo, eso no se están dando cuenta, ya llevamos mucha pérdida de empleo, entonces, está bien, yo soy de esa idea también de que la gente tiene que ganar bien o al menos que se completen lo que se tengan que completar cada viernes “, sentenció.

Finanzas Recibe CMIC capacitación sobre justicia alternativa en conflictos laborales

Señaló que los trabajadores deben de ganar más porque no se completa, pero el problema es que no hacen nada para contener la inflación porque cuando pagan más, también los precios suben, esa es la parte en la que nosotros lo he estado analizando, criticando porque de todos modos ahorita que se subió el salario mínimo la gente sigue sin completar.

“Tienen que trabajar en buscar la manera en subir el salario, sí, pero también controlar bien la inflación y la única forma y que no dicen es, en trabajar en la productividad de las empresas, las empresas se les están yendo con los impuestos, con los trámites, con una serie de cosas que hacen muy complicado tener un plantel de gente trabajando formalmente”, enfatizó.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez