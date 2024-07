AMLO minimiza suspensión de planta Tesla en Nuevo León: No es algo serio

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la decisión del empresario Elon Musk de suspender la construcción de una de sus plantas de autos Tesla en Monterrey, Nuevo León al decir que “no es algo serio”.

Sobre la noticia de Musk en frenar su planta en el norte de México el mandatario mexicano afirmó que: “es una decisión que tomó esta empresa (Tesla) de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey, eso es todo.

Además, dijo que la decisión de Elon Musk obedece al clima electoral creado por Donald Trump, ex presidente estadounidense que busca nuevamente el cargo.

"Ellos toman esa decisión. Sostienen que como el presidente Trump habló de qué no se iban a vender los carros que se produzcan en México en Estados Unidos, pues quieren esperar a que pasen la elecciones en Estados Unidos, para ver si esto no les afecta en el caso de qué ganara el presidente Trump, pues así lo entienden y que se llevara la práctica esta manifestación ya que ya no se van a producir o no se van a comprar carros que se produzcan en México”.

Ayer, el magnate dueño de Tesla, Elon Musk dijo que: “No tiene sentido invertir en México si gana Trump”.

Esto, luego que el ex presidente estadounidense y ahora candidato republicano Donald Trump dijo que impondría aranceles del 200 por ciento para vehículos fabricados en plantas chinas instaladas en México.

Frente a esto, López Obrador minimizó el hecho.

“Esto la verdad no es serio, porque no podrían hacerse los vehículos que se consumen en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, pues tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos costos de producción en Estados Unidos, entonces les afectaría a sus consumidores”, dijo el presidente.

Agregó que el amago de Trump en imponer aranceles a los autos construidos en México en el marco de la elección presidencial en Estados Unidos es porque hay mucha pasión.

“La declaración del presidente Trump se hace en el marco, como siempre lo hemos dicho aquí, de la campaña, y en las campañas hay mucha pasión, mucha retórica. Se habla en demasía. En Estados Unidos, en cualquier país que haya elecciones (sucede). Ya cuando pasan las elecciones y ya se constituyen los gobiernos. Es otra cosa”, afirmó.

Incluso acusó a Tesla de estar especulando con las inversiones de su firma.

“Entonces, por eso digo que no es serio, deben de tener ellos otro plan de negocios o ya hicieron el negocio, porque también estas empresas no producen, sino especulan, dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa un segundo plano.

Es un mal que estamos padeciendo en el mundo, porque pues eso no le da solidez porque a progreso de las naciones. No se puede avanzar con pasos firmes si no hay producción y hay empleos.

La especulación financiera no es realmente signo de prosperidad. Es una forma especular y de obtener dinero sin producir”, reprochó el mandatario,